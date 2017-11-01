۱۰ پروژه فرهنگی کانون در استان کرمانشاه بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز فرهنگیهنری شماره ۱۳ کانون در سایت مسکن مهر دولتآباد با اعتباری حدود ۲میلیارد تومان، مرکز شماره ۱۴ کانون در شهرک امام خمینی(ره) کرمانشاه با اعتبار ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مرکز فرهنگیهنری شماره ۳ اسلامآباد غرب واقع در سایت مسکن مهر شرفآباد با ۱۴۰۰ متر زیربنا و اعتبار ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پروژههای مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه افتتاح شد.
دومین کتابخانهی سیار روستایی کرمانشاه نیز با آغاز به کار خود کودکان و نوجوانان بخش ماهیدشت کرمانشاه را تحت پوشش فعالیتهای کانون قرار میدهد.
در همین حال هفتم آبان ۱۳۹۶ و در روز خوش کودکان استان کرمانشاه پنج پروژه دیگر کانون نیز به بهرهبرداری رسید.
دو فروشگاه عرضه محصولات فرهنگیهنری کانون در کنار دو مرکز افتتاح شده شماره ۱۳ و شماره ۳ اسلامآباد غرب از جمله این پروژهها بود که با حضور مسولان کانون و مسولان استان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مرکز شماره ۱۴ کانون همزمان به عنوان یک مرکز فراگیر افتتاح شد که در آن امکان حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه در کنار دیگر اعضای کانون فراهم میشود.
دو طبقه همین ساختمان نیز به خوابگاههای مستقلی با حدود ۱۰۰ تختخواب تبدیل شد تا کودکان و نوجوانان شهرهای مختلف و مربیان آنان به عنوان یک مرکز آموزش بتوانند در فعالیتهای اردویی و آموزشی از این امکان استفاده کنند.
سال گذشته مجتمع بزرگ کانون در پارک معلم کرمانشاه در محل مرکز شماره ۴ به بهرهبرداری رسیده بود و اکنون با کامل شدن این پروژه بزرگ سفر مقام معظم رهبری، از سویی پرونده پروژههای این سفر در کانون به صورت کامل بسته شد و از سوی دیگر سه پروژه تخصصی کانون نیز در همین ساختمان به بهرهبرداری رسید.
نخستین مرکز تخصصی علوم، نخستین مرکز تخصصی تئاتر کودکان و نوجوانان و نخستین استودیوی ضبط فیلم و تولیدات تصویری کانون کرمانشاه سه پروژهای بود که با حضور رضا قمرزاده معاون فرهنگی کانون و دیگر مسولان استانی به بهرهبرداری رسید.
در این آیینها رضا رحیمی معاون اقتصادی استانداری، طهمورث الیاسی ریاست سازمان برنامه و بودجه استان، ابراهیم مرادی عضو شورای شهر کرمانشاه، شریفه حق شناس مشاور بانوان و امور خانواده استانداری، زهره بالاگبری معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش و در اسلامآباد نیز فرماندار شهر و رییس سازمان تبلیغات شهرستان حضور داشتند.
رضا قمرزاده معاون فرهنگی کانون کشور در این آیین، همزمانی افتتاح این پروژهها با روز نوجوان، هفتهی کتاب و کتابخوانی و ایام اربعین حسینی را موجب خیر و برکت دانست و با ابراز خوشحالی از انتصاب مهناز فتاحی سرپرست جدید کانون کرمانشاه اظهار امیدواری کرد که این انتصاب درون کانونی باعث ادامه روند رشد این مجموعه شود.
وی گشایش چنین پروژههای را اتفاقی کمنظیر توصیف کرد و آن را نتیجهی همدلی، صفا و هماهنگی کانون استان برشمرد.
رضا موزونی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون که تنها چند روز پیش و پس از نزدیک به یک دهه، مسولیت کانون استان را به مهناز فتاحی سپرد، در سخنانی کانون را یک نهاد موفق فرهنگی در کشور دانست و با بیان این که همدلی، دلسوزی و خلاقیت، کلیدواژههای کانون هستند این موارد را باعث افزایش اعتماد افکار عمومی به کانون عنوان کرد.
وی که مدیریت این پروژهها را طی سال های گذشته برعهده داشته است، تاکید کرد بیشتر این پروژهها در مناطق محروم تاسیس شده و بیتردید به کشف ظرفیتهای ناب هنری و ادبی کودکان در این مناطق منجر خواهد شد .
موزونی یادآور شد: این پروژهها حاصل کار جمعی مجموعهی همکاران کانون استان و ستاد بوده است و امیدوارم بچهها به خوبی از این امکانات بهرهمند شوند و در این محیطها رشد کنند و موجب سر افرازی شوند.
مهناز فتاحی سرپرست جدید کانون پرورش فکری استان کرمانشاه نیز این روز را روز بسیار زیبایی توصیف کرد و بهبار نشستن این پروژهها را حاصل تلاشهای مسئولان و همکاران کانون استان دانست.
او از رضا موزونی که با نگرانی و دلسوزی در ساخت خشت خشت این پروژهها نقش داشته است، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که اعضا و مربیان زحمتکش کانون استان به خوبی از این امکانات بهره ببرند.
اجرای سرود و نمایش اعضای مرکز شماره ۴ کانون کرمانشاه بخشی از برنامههای این آیین بود.
بر اساس این گزارش نشستی نیز با حضور معاون فرهنگی و مسئولان، کارشناسان و مربیان کانون برای بحث و تبادل نظر دربارهی مسایل کاری و اداری برگزار شد.
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