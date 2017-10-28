به گزارش خبرگزاری مهر، سومین قسمت از برنامه همراه با خرد با حضور عطاء الله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) به روی آنتن شبکه چهار می رود.

این برنامه دومین قسمت از موضوع فلسفه و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی است که به آن پرداخته می شود.

برنامه همراه با خرد در هر برنامه به یکی از محورهای کمیسیون چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی از جمله فلسفه و روش شناسی، مدیریت تحول، تمدن نوین اسلامی، مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، هنر و معماری اسلامی می پردازد.

برنامه همراه با خرد در ۱۰ قسمت شنبه ها و دوشنبه ها و به تهیه کنندگی مهدی مسعودی پخش می شود.