زائران ماسک به همراه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی در گفتگویی اظهار کرد: عوامل اورژانس در مرز خسروی استقرار یافته اند.

وی با اشاره به وضعیت سایر مرزها، افزود: در مرزهای دیگر نیز آمادگی لازم وجود دارد و موارد مربوط به هواشناسی به صورت دقیق پیگیری و رصد می شود.

سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به احتمال بروز پدیده گرد و غبار طی ۴۸ ساعت آینده در ایلام و منطقه مهران و کشور عراق از همه زوار خواست جعبه کمک های اولیه و ماسک با خود همراه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت می توانند به پایگاه های اورژانس مستقر در مرزها برای دریافت ماسک مراجعه کنند.

خالدی در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای اورژانس کشور نیز به مقرهای مورد نظر اعزام شده اند، تصریح کرد: بسیاری از زائرین از مسیرهایی تردد می کنند که فاقد استانداردهای جاده ای است که خواهش می کنیم حتما از جاده های مورد توصیه پلیس تردد کنند.