مطالعه و کتابخوانی ناهنجاری های اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد در جلسه برنامه ریزی هفته کتاب و کتابخوانی که با حضور روسای ادارات فرهنگی استان برگزار شد گفت: باید به کتاب این یار مهربان در اصلاح جامعه و کاهش آسیب ها اعتقاد داشته باشیم و از متمرکز کردن برنامه ها در حد فعالیت های دولتی پرهیز کنیم.

وی به اهمیت حضور و ورود مردم به حوزه فرهنگ مطالعه تاکید کرد و افزود: سرانه مطالعه در کشور ما ۵ دقیقه است و در سایر کشورها حداقل ده برابر این رقم است و اگر برنامه ریزی به گونه ای باشد که مردم جلو بیایند و مشارکت داشته باشند شاهد تحول خوبی در این حوزه خواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به تاثیر مطالعه در زندگی افراد پرداخت و بیان داشت: کسی که کتاب می خواند دیدگاهش نسبت به دنیا عوض می شود و با نگرش بهتر و آگاهانه به سراغ زندگی و مشکلات می رود و آرامش بهتری را تجربه می کند.

درویش نژاد به گرایش مردم به فضای مجازی اشاره کرد و اظهارداشت: ۷۰ درصد اطلاعات موجود در فضای مجازی قابل استناد و موثق نیست و بیشتر به مسائل حاشیه ای و غیر ضروری می پردازد و به هیچ وجه قابل مقایسه با کتاب به عنوان یک میراث فرهنگی عظیم نیست.

وی بر ایجاد تنوع و خلاقیت در برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی تاکید کرد و گفت: باید از اجرای برنامه های تکراری در هفته کتاب وکتابخوانی پرهیز و از طرح های خلاقانه و جدید برای تاثیر بر روی عموم مردم استفاده کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان توجه به کتابخانه های روستایی را ضرورت دانست و افزود: باید در تمام روستاها کتابخانه ها را توسعه و افزایش دهیم زیرا استعدادهای فراوانی در این مناطق است که با مطالعه و کتابخوانی شکوفا می شود.

درویش نژاد بر گسترش فضای کتابخوانی و مطالعه در بخش های مختلف شهرها تاکید کرد و اذعان داشت: ایجاد ایستگاه های مطالعه در مناطق پر رفت و آمد، ایجاد کتابخانه های کوچک در بخش های مختلف شهر، برگزاری کارگاه های مطالعه و مسابقات کتابخوانی در مدارس و همچنین تولید برنامه با موضوع کتاب و مطالعه از طریق صدا و سیما می تواند به افزایش سرانه مطالعه و گرایش مردم به کتابخوانی موثر باشد.