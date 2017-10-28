به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه هشت آلبومی کیهان کلهر شامل آثاری است که پیش از این توسط موسسه آوای دوست در ایران منتشر شده بودند و حالا به صورت یک جا توسط این نشر به بازار موسیقی عرضه می شوند. این آثار شامل «در آیینه آسمان»، «تا بیکران دوردست»، «تنها نخواهم ماند»، «نخستین دیدار بامدادی»، «شهر خاموش»، «باران»، «جاده ابریشم» و گزیده ای از آلبوم‌های غزل ۱، ۲ و ۳ با عنوان گزیده غزل است.

این آثار همزمان با روز تولد کیهان کلهر توسط نشر موسیقی «ساز آواز» منتشر می شوند و طبق برنامه ریزی های انجام شده بعد از پیش‌فروش اینترنتی در تاریخ سوم و چهارم آذرماه، تعدادی از این آثار توسط وی امضا می شود و به دست خریداران می رسد.

«ساز آواز» انتشار چند اثر دیگر کلهر را هم همچون «همنوازی با رامبرانت تریو» و «تومانی دیاباته» عهده دار است که در ماه های آینده منتشر می شود.

امیر مردانه که به تازگی به عنوان دبیر دومین دوره فستیوال موسیقی کلاسیک ایرانی منصوب شده است، ناشر و تهیه کننده «ساز آواز» است که انتشار این آثار را به عهده دارد.