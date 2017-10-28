تلاش برای دستگیری ضاربان دانش آموز نیکشهری ادامه دارد

سرهنگ احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر یک فقره تیر اندازی منجر به جرح، بلافاصله ماموران انتظامی شهرستان نیکشهرجهت بررسی موضوع اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی صحنه دریافتند نوجوانی ۱۶ ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفته و ضارب بلافاصله از صحنه متواری و مجروح جهت مدوا به بیمارستان انتقال داده شده است.

وی تصریح کرد: در تعاقب پایش های اطلاعاتی، هویت ضارب که یک نوجوان ۱۷ ساله می باشد شناسایی و مشخص شد روز گذشته به دلیل اختلافات خانوادگی در مدرسه با همکلاسی خود مشاجره لفظی پیدا کرده و امروز صبح در راه مدرسه با همکاری دو همدست دیگر با اسلحه کلاش به سمت وی تیر اندازی و آن را مجروح و از صحنه متواری می شود.

جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه تلاش برای دستگیری ضاربان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با قاطعیت با بر هم زنندگان نظم و امنیت که قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد می کند و از عموم شهروندان درخواست کرد، هرگونه موارد مشکوک را با سامانه فوریت های پلیس ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.