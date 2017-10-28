۱۶عمل بیماری قلب مادرزادی در بیمارستان رضوی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلطانی ظهر شنبه در نشست خبری که در بیمارستان رضوی برگزار شد اظهارکرد: تلاش کردیم در دوره جدید مدیریت آستان قدس رضوی به بیماران این بیمارستان تخفیف های ویژه ای را ارائه دهیم و در این راستا در هفت ماه اول سال جاری ۲ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان از صورت حساب ها کاسته شده است.

وی افزود: برخی از بیماران نیز که وضعیت مالی مناسبی نداشته اند به صورت رایگان درمان شده اند.

مدیرعامل بیمارستان امام رضا(ع) با اشاره به برگزاری کنگره های علمی در این بیمارستان گفت: تلاش می کنیم برگزاری این مجامع نتایج ملموس داشته باشد و مورد استفاده متخصصان قرار گیرد.

مسئول برگزاری کنگره‌های بیمارستان رضوی نیز در ادامه گفت: نخستین کنگره بین‌المللی کاسپین از ۱۱ تا ۱۳ آبان سال جاری در بیمارستان رضوی برگزار می‌شود.

بهزاد علیزاده بیان کرد: متخصصان و جراحان ۱۸ کشور دنیا در این کنفرانس حضور دارند و در خصوص جراحی‌های بیماری‌های مادرزادی قلب به تبادل نظر خواهند پرداخت. قرار است در جریان برگزاری این کنگره چند عمل جراحی با حضور متخصصان و جراحان حاضر برای ۱۶ بیمار قلب مادرزادی انجام شود.