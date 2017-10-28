همسوشدن بخش خصوصی و دولتی مسیر سرمایه گذاری را هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای بعد از ظهر شنبه در نشستی با مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان پیرامون آخرین وضعیت برگزاری دومین همایش سرمایه گذاری به میزبانی سمنان با بیان اینکه همسو شدن بخش خصوصی و دولتی مسیر توسعه و سرمایه گذاری را هموار می کند، ابراز داشت: اقتصاد نیاز به اجماع همگانی دارد و بدون هماهنگی با سایر بخش ها بی شک مسیر سرمایه گذاری کند ناهموار خواهد بود.

وی با بیان اینکه پروژه های سرمایه گذاری باید با توجه به مزیت نسبی دو طرف منعقد شود، افزود: جذب سرمایه گذار خارجی برای دو طرف شرایط برد برد را ایجاد می کند لذا برای رسیدن به این مهم باید توانمندی های استان در سطح بین المللی معرفی و مطرح شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری استان در دومین همایش سرمایه گذاری به صورت بین المللی برای ‌ذینفعان به اشتراک گذاشته خواهد شد، ابراز داشت: این رویداد موقعیتی خاص برای‌ ‌صاحبان طرح ها و پروژه ها‌ ‌ محسوب می شودتا به واسطه آن بتوانند وارد شبکه بی نظیر تعاملات جهانی شوند.

امیر خلیلی خواه با بیان اینکه شرکت های بزرگ باید خود را برای ایجاد شراکت اقتصادی بین‌المللی آماده کنند، تصریح کرد: در دومین همایش سرمایه گذاری حوزه های گوناگون سرمایه گذاری در پنل های مختلف ارائه و جلسات به صورت پرسش ‌و پاسخ اداره خواهد شد. ‌

وی بابیان اینکه نشست فرصت های سرمایه گذاری با محوریت سمنان آذر ماه سالجاری با حضور ۱۰۰ سرمایه گذار معتبر بین المللی ‌از ۴۰ کشور جهان در تهران برگزار می شود، افزود: علاقمندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به تار نمای ‌http://eventiranian.ir‌ مراجعه کنند. ‌