  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

در چهارمحال و بختیاری؛

بهره گیری از سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است

بهره گیری از سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است

شهرکرد- سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر در این استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: باید در مسیر کاهش توسعه و گسترش توزیع و مصرف موادمخدر فرهنگ سازی شود و همچنین دستگاه های مربوطه با همکاری و هماهنگی نسبت به تحقق این مهم همگام و به دنبال یک هدف حرکت کنند.

وی با اشاره به نقش مردم در مسیر مبارزه با موادمخدر، افزود: تشکل های مردمی و همچنین سازمان های مردم نهاد می‌توانند در فرهنگ سازی و جلوگیری و مبارزه با موادمخدر موفق عمل کنند.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مدارس و دانشگاه ها با برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر را ایفا می‌کنند که این جلسات آموزشی باید با حضور اساتید برجسته و به روز انجام شود و همچنین معلمان و مدیران مدارس و نیروی انتظامی بایستی در برگزاری کلاس های آموزشی هماهنگ باشند.

جشنواره «دانشگاه عاری از دخانیات» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

امیری گفت: طرح توانمندسازی محلات آلوده با مشارکت مردم محلی تاثیر بهتری دارد و باید مقدمات این طرح حداکثر تا ۳۰ روز آینده انجام و نتایج ارائه بعد از ارائه نتیجه مطالعه بررسی و اجرا شود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: دانشگاه شهرکرد میزبان برگزاری جشنواره دانشگاه عاری از دخانیات از روز اول آذرماه سال جاری با حضور ۱۰ دانشگاه از استان های چهارمحال و بختیاری یزد و اصفهان است که نمایش، مقاله، پژوهش، فیلم کوتاه و کتاب از برنامه های جشنواره به شمار می‌رود.

کد مطلب 4127279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها