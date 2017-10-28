بهره گیری از سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: باید در مسیر کاهش توسعه و گسترش توزیع و مصرف موادمخدر فرهنگ سازی شود و همچنین دستگاه های مربوطه با همکاری و هماهنگی نسبت به تحقق این مهم همگام و به دنبال یک هدف حرکت کنند.

وی با اشاره به نقش مردم در مسیر مبارزه با موادمخدر، افزود: تشکل های مردمی و همچنین سازمان های مردم نهاد می‌توانند در فرهنگ سازی و جلوگیری و مبارزه با موادمخدر موفق عمل کنند.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مدارس و دانشگاه ها با برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر را ایفا می‌کنند که این جلسات آموزشی باید با حضور اساتید برجسته و به روز انجام شود و همچنین معلمان و مدیران مدارس و نیروی انتظامی بایستی در برگزاری کلاس های آموزشی هماهنگ باشند.

جشنواره «دانشگاه عاری از دخانیات» در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

امیری گفت: طرح توانمندسازی محلات آلوده با مشارکت مردم محلی تاثیر بهتری دارد و باید مقدمات این طرح حداکثر تا ۳۰ روز آینده انجام و نتایج ارائه بعد از ارائه نتیجه مطالعه بررسی و اجرا شود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: دانشگاه شهرکرد میزبان برگزاری جشنواره دانشگاه عاری از دخانیات از روز اول آذرماه سال جاری با حضور ۱۰ دانشگاه از استان های چهارمحال و بختیاری یزد و اصفهان است که نمایش، مقاله، پژوهش، فیلم کوتاه و کتاب از برنامه های جشنواره به شمار می‌رود.