نفوذ فرهنگی مهمترین هدف دشمن برای ضربه به نظام و ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق طهماسبی ظهر امروز در نشست اعضای شورای پدافند غیرعامل و رؤسای کارگروه های یازده‌گانه پدافند غیرعامل استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد ضمن ارائه گزارشی کامل از فعالیت های انجام شده در اداره کل پدافند غیرعامل استانداری در یک سال گذشته، از تشکیل قرارگاه دفاع فرهنگی در استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان یزد ادامه داد: برنامه ریزی ها برای تشکیل قرارگاه دفاع فرهنگی در استان با محوریت توجه به دغدغه ها و منویات رهبر معظم انقلاب و با توجه به ثبت جهانی شهر یزد انجام شده و نقش و وظایف دستگاه های عضو این قرارگاه تبیین و مشخص شده است.

طهماسبی افزود: امروز که انقلاب اسلامی توانسته است فرهنگ ها و ارزش های ایرانی و اسلامی را به خوبی به مردم جهان معرفی کند، تهدیدهای دشمنان نظام تغییر یافته و نفوذ فرهنگی از مهمترین اهداف آنها برای ضربه زدن به نظام و ملت ایران است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد خاطرنشان کرد: حوزه فرهنگ بستر همه حوزه ها و فعالیت‌ها است و توجه به این حوزه نباید مورد غفلت قرار گیرد.

طهماسبی یادآور شد: در استان یزد با توجه به شاخص های فرهنگی و جغرافیایی، مباحث فرهنگی پدافند غیرعامل از جمله تقویت بنیان خانواده، حفظ آرامش و امنیت، اتحاد، انسجام و همدلی و پیشرفت در راستای ایمان و تقوا با محوریت اصل ولایت فقیه مور توجه ویژه قرار دارد.

به گزارش مهر، از ششم تا دوازدهم آبانماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین و نامگذاری شده است.