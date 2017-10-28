مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دامپزشکی از لحاظ پدافند غیرعامل در خط مقدم تهدیدات بیولوژیک پیشرو است، گفت: با وجود اینکه ۶۰ درصد بیماری های عفونی و ۷۵ درصد بیماری های نوپدید از دام به انسان منتقل می شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد عوامل بیماری زا که به عنوان عوامل بالقوه بیوتروریستی از دام به انسان منتقل می شود جایگاه دامپزشکی را بیش از پیش مهم تر می کند.

اسدی با اشاره به اینکه دامپزشکی گلوگاه میان اقتصاد و بهداشت جامعه به شمار می‌آید، افزود: پدافند غیرعامل ماهیت پیشگیری در مقابل حوادث یا تهدیدات دشمن بدون استفاده از سلاح یا جنگ افزار است که دامپزشکی با ایمن سازی دام و ایجاد امنیت غذایی و تضمین سلامت فرآورده های خام دامی در مقابل تهدیدات احتمالی اقدامات پدافندی انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه تأمین رفاه و سلامت دام جزو وظایف ماست، بیان کرد: بسیاری از بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا در سطح جهان می‌تواند اهرم فشار علیه دیگران یا از بین بردن امنیت اقتصادی کشور باشد از جمله این بیماری ها می توان به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، شاربن (سیاه زخم)، تب کریمه کنگو و بروسلوز (تب مالت) و... اشاره کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک گفت: دامپزشکی به عنوان بازوی پدافند غیرعامل کشور است و تمام عملیات و فعالیت های دامپزشکی در راستای این هدف مهم است.