به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حسین مومنی موحد با اشاره به اعزام اتوبوس به مرز مهران، بیان داشت: این اتوبوس‌ها از روز دوشنبه هشتم آبان ماه از مقابل شهرداری قم به مقصد مهران اعزام می‌شوند و تا ۲۶ آبان زائرین را از پارکینگ‌ها تا مرز جابجا می‌کنند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم افزود: تست فنی از کلیه اتوبوس‌ها به عمل آمده و کلیه تذکرات جهت رفع نقص صادر شده تا در طول مسیر و شهر مهران مشکلی برای آنها پیش نیاید، کاروان اعزامی توسط ۲ دستگاه واحد گشت و نیروهای ستادی و اتوبوس سیار و اکیپ کامل فنی همراهی خواهد شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم ادامه داد: با توجه به برگزاری مراسم ویژه اربعین در شهر قم نیز در این ایام کلیه تمهیدات لازم جهت خدمات رسانی پیش بینی شده است تا مشکلی جهت سرویس دهی بوجود نیاید.