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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۱۴

برای خدمات به زائران اربعین؛

۵۵ دستگاه اتوبوس درون شهری از قم به مرز مهران اعزام می‌شود

۵۵ دستگاه اتوبوس درون شهری از قم به مرز مهران اعزام می‌شود

قم - مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم گفت: این سازمان برای خدمات به زائران اربعین حسینی ۵۵ دستگاه اتوبوس با عنوان کاروان حضرت معصومه(س) به مرز مهران اعزام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حسین مومنی موحد با اشاره به اعزام اتوبوس به مرز مهران، بیان داشت: این اتوبوس‌ها از روز دوشنبه هشتم آبان ماه از مقابل شهرداری قم به مقصد مهران اعزام می‌شوند و تا ۲۶ آبان زائرین را از پارکینگ‌ها تا مرز جابجا می‌کنند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم افزود: تست فنی از کلیه اتوبوس‌ها به عمل آمده و کلیه تذکرات جهت رفع نقص صادر شده تا در طول مسیر و شهر مهران مشکلی برای آنها پیش نیاید، کاروان اعزامی توسط ۲ دستگاه واحد گشت و نیروهای ستادی و اتوبوس سیار و اکیپ کامل فنی همراهی خواهد شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم ادامه داد: با توجه به برگزاری مراسم ویژه اربعین در شهر قم نیز در این ایام کلیه تمهیدات لازم جهت خدمات رسانی پیش بینی شده است تا مشکلی جهت سرویس دهی بوجود نیاید.

کد مطلب 4127324

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