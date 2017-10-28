به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه برخی از مسائل و مشکلات مان در آموزش و پرورش را بعد از یک سال می بینیم که حل اش از عهده خودمان برنمی آید، استان هم نتوانست کمک کند، وزارت خانه هم کاری از دست اش برنیامد، اظهار داشت: به نظر مان آمد این مسائل و مشکلات را با مجلس در میان بگذاریم که در ردیف های اعتباری آن را منظور کنند.

وی با بیان اینکه در این راستا از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای حضور در استان دعوت کردیم، تصریح کرد: سیاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این است که به استان ها بیاید و واقعیت ها را از نزدیک ببیند و مستقیم با مدیران گفت و گو کند.

۱۰۵۰ فضای آموزشی در لرستان تخریبی است

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه از صبح روز پنجشنبه تا ۱۱ شب جلساتی را با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشتیم، افزود: جلساتی با مدیران شهرستان و مناطق، مدیران مدارس و مجمع خیرین استان داشتیم و مواردی که نیاز بود را مطرح کردیم.

دریکوند با بیان اینکه در استان ۶۵ مدرسه خشتی، ۱۸ مدرسه شبه کپری، ۲۷ مدرسه کپری، ۱۸۱ مدرسه کانکسی و ۸۶ مدرسه چادری وجود دارد، تصریح کرد: ۱۵۶۰ فضای مستحکم آموزشی داریم و ۱۰۵۰ مورد از فضاهای آموزشی استان تخریبی هستند که باید بازسازی شوند.

وی با تاکید بر اینکه ۶۲۸ مدرسه استان نیاز به مقاوم سازی دارند، افزود: در یکی دو سال امکان مقاوم سازی این تعداد مدرسه و جایگزینی مدارس نامناسب وجود ندارد و به همین دلیل از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستیم در این زمینه کمک کنند.

گام بلند خیرین مدرسه ساز برای کمک به آموزش و پرورش لرستان

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم قول داده اند ۳۸ مورد از مدرسه های خشتی و گلی استان را با مدارس مناسب جایگزین کنند، ادامه داد: سپاه پاسداران هم با کمک خیرین ۵۰۰ مدرسه در کشور می سازد که رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز قول داده است از این تعداد مدرسه، ۲۴ مدرسه را در لرستان احداث کند.

دریکوند یادآور شد: همچنین رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز پذیرفتند که جشنواره خیرین مدرسه ساز را به هزینه خود در مرکز استان برگزار کنند و همه خیرینی که می شناسد را به این جشنواره بیاورند و به همان میزانی که خیرین در این جلسه با استان کمک کردند نیز استانداری لرستان در اعتبارات سال ۹۷ کمک کند.

وی یادآور شد: همچنین اداره کل نوسازی مدارس نیز پذیرفت به همین میزان کمک کند و در واقع هرمقدار که خیرین در جشنواره مذکور به استان کمک کنند سه برابر می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه این اداره کل بیش از ۸ میلیارد تومان بدهی آب، برق و گاز دارد و به هیچ وجه به تنهایی توان پرداخت این بدهی را ندارد، افزود: ما اجبار نمی کنیم و حق فشار به هیچ دانش آموزی را هم نداریم اما با همه وجود می گوییم دست کسانیکه توان مالی دارند و با اراده و آگاهی و علاقه خود به آموزش و پرورش کمک می کنند را می بوسیم.

قول رئیس کمیسیون آموزش مجلس برای حل مشکل بدهی حامل های انرژی

دریکوند با بیان اینکه برای حل بدهی ها جز اینکه در مجلس حل شود راه حلی وجود ندارد، تصریح کرد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه قول پیگیری دادند.

وی با اشاره به اینکه بحث بیکاری در استان نگران کننده است، یکی از دلایل بیکاری این است که افراد مهارت های لازم را ندارند، اظهار داشت: برای حل این مشکل باید هنرستان ها را گسترش دهیم، هرچند امسال شاهد افزایش ۶ درصدی جذب دانش آموزان در هنرستان ها بوده ایم اما هنوز ۵ درصد نسبت به میانگین کشوری پایین تر هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه امکان تجهیز هنرستان ها در یک سال نیست، البته بنیاد برکت قول دادند هنرستان ولیعصر را تجهیز کنند، تصریح کرد: از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستیم ردیف اعتباری برای تجهیز هنرستان ها بگذارند و امیدواریم با کمکی که می کنند مشکلات رفع شود.

دریکوند تمدید قانون تغییر کاربری، فروش و تجاری سازی فضاهای آموزشی که مورد نیاز نیستند و افزایش اعتبارات هوشمندسازی مدارس را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برشمرد.