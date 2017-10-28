به گزارش خبرنگار مهر، محمد ادیب پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار داشت: سالروز شهادت محمد حسین فهمیده و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبانماه به نام روز بسیج دانش‌آموزی نامیده شده است.

وی با بیان اینکه شعار امسال این روز «دانش‌آموز انقلابی، مدرسه انقلابی» قرار گرفته است، افزود: هرساله یک شهید شاخص از میان قشر دانش‌آموز معرفی می‌شود که امسال شهیده زینب کمایی و شهید محمد حسین ذوالفقاری معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان با اشاره به اینکه زینب کمایی پس از ربوده شدن به دست منافقین در اول فروردین سال ۶۱ به شهادت رسید، ابراز داشت: کنگره ملی شهید کمایی هفتم آذرماه در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

وی ساخت و اجرای سرود، تدوین کتاب، تهیه دانشنامه برای مدارس دارای بیش از ۱۰۰ شهید و برگزاری پیش یادواره‌ در مدرسه شهید شاهین‌شهر را از برنامه‌های جانبی این مراسم برشمرد.

نواختن زنگ ایثار با نام شهدای شاخص انقلاب و دفاع مقدس در مدارس

ادیب با اشاره به اینکه بسیج دانش‌آموزی بزرگ‌ترین شبکه دانش‌آموزی را در کشور و استان را دارد، به برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی در این هفته اشاره و بیان داشت: برگزاری صبحگاه سراسری و نواختن زنگ ایثار با نام شهدای شاخص انقلاب و دفاع مقدس در مدارس، دیدار دانش آموزان با مسئولان سطح شهرستان، نمایندگان، ولی فقیه و ائمه جماعات استان، دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از دانش‌آموزان بسیجی نخبه در فعالیت‌های قرآنی، ورزشی و غیره از جمله این برنامه‌هاست.

وی اضافه کرد: برگزاری نشست‌های معرفتی، تربیتی در سطح مدارس، مسابقه کوهنوردی، عطرافشانی قبور شهدا و حضور سازمان یافته در نماز جمعه از برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی است.

دانش‌آموزان ایرانی ظلم‌ستیزی و بصیرت را فرا می‌گیرند

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان ایرانی ظلم‌ستیزی و بصیرت را فرا می‌گیرند، به دیگر برنامه‌های بسیج اشاره و گفت: اردویی دیگری با عنوان مدافعان از ۲۲ آبان تا آذر ماه برای دانش‌آموزان پایه ششم برگزار می‌شود.

وی افزود: گذشته اردوی راهیان نور دانش‌آموزی نیز از ۲۲ مهر آغاز شده و برای نخستین بار به مقصد جنوب غرب برگزار می‌شود.