آل سعود وکیل مدافع رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یحیی المهدی از فرماندهان ارتش یمن طی سخنانی گفت: حرف های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ما را نمی ترساند بلکه این امر را نشان می دهد رژیم آل سعود به عنوان وکیل مدافع اول رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر ارتش یمن مجبور شود به داخل خاک عربستان پیشروی می کند. همچنین وی گفت: ما قدرت نظامی پیشرفته و ارتش قدرتمند و یکپارچه ایی داریم.

این فرمانده ارتش یمن افزود: ما حق داریم از سرزمین مان با تمام قدرت دفاع کنیم چرا که عربستان و امارات متجاوز هستند.

این فرمانده ارتش یمن اعلام کرد: ما وارد مرحله جدیدی در مواجهه با دشمنان سعودی- آمریکایی خود شده ایم.