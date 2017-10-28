به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله معزی در مراسم تکریم و معارفه رییس جمعیت سازمان هلال احمر کشور گفت: به حق باید گفت دکتر ضیایی هر آنچه در توان داشت برای جمعیت کم انجام داد. در این سی ماه شهادت می‌دهم که همه ی توانشان را نسبت به جمعیت هلال احمر بی دریغ گذاشت ولی مقدر چنین بود که پس از سی ماه تلاش و کوشش جایگاه خود را به دیگر بسپارد. من همواره برای ایشان آرزوی موفقیت می‌کنم.

وی افزود: خوش آمد می‌گویم به دکتر پیوندی که کمر همت را برای اداره ی جمعیت هلال احمر بسته است.

معزی همچنین تصریح کرد: اعتمادی که شورای عالی به دکتر پیوندی داشت سبب شد که ایشان را به این مسئولیت منصوب کنند که جای تقدیر دارد و برای ایشان آرزوی توفیق دارم. همه می‌دانیم که جمعیت هلال احمر یک جمعیت مردم محور است.

معزی ادامه داد: تجربه ثابت کرده است که هرجا مردم می آیند دست توانای خداوند هم همان جاست. جمعیت هلال احمر سرمایه های متعددی دارد اما مردم محور بودن آن عظیم ترین سرمایه آن است.

وی همچنین اظهار کرد: باید همواره در راستای اصل مردمی بودن این جمعیت قدم برداریم و مردم را به جمعیت دعوت کنیم. تلاش کنیم که بودجه ی هلال احمر از بودجه مردمی تامین شود و چشم به بودجه های دیگر ندوزیم.

وی افزود: اعتماد مردم بزرگ‌ترین پشتوانه ی جمعیت هلال احمر است و مردم این جمعیت را دست خیری ببینند بین قشر فقیر و قشر توانمند جامعه.

وی تاکید کرد: شفاف سازی، جلب اعتماد مردم را ممکن می سازد. مردم باید از عملکرد جمعیت هلال احمر مطلع شوند.

معزی خاطرنشان کرد: داوطلب بودن در این سازمان نیز از دیگر سرمایه های جمعیت هلال احمر است. در جمعیت هلال احمر بیش از یک میلیون نفر جوان در سنین دوازده تا بیست و نه سالگی نیرو وجود دارد. باید برای این جوانان بیشترین تلاشها انجام شود.

وی در آخر افزود: فرهنگی بودن این سازمان از سرمایه های این جمعیت است و بیش از ۲۷نوع فعالیت فرهنگی در این سازمان وجود دارد.

مراسم تکریم و معارفه سید امیرمحسن ضیایی و علی اصغر پیوندی، رییس اسبق و جدید سازمان جمعیت هلال احمر با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، ایت الله معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در سالن امام خمینی(ره) دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری ست.