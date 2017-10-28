۴.۵ تُن فرآورده های گوشتی غیرمجاز در آستارا و سیاهکل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان چهار و نیم تُن انواع ضایعات و فرآورده های گوشتی غیرمجاز و فاسد توسط مأموران نیروی انتظامی در شهرستان های آستارا و سیاهکل کشف و ضبط شد.

فرمانده نیروی انتظامی سیاهکل در این باره اظهار کرد: بیش از سه تن ضایعات گوشت غیرمجاز در شهرستان سیاهکل کشف و ضبط شد.

سرهنگ حمید محمدنسب افزود: ماموران نیروی انتظامی سیاهکل حین گشت زنی در مناطق جرم خیز، به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو بیش از سه تن ضایعات گوشت غیرمجاز کشف و ضبط شد، تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشحص شد این خودرو بعد از بارگیری ضایعات گوشت غیرمجاز در لنگرود، در حال تردد به سوی تهران بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی سیاهکل از معرفی راننده ۳۳ ساله این خودرو به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی خبرداد و گفت: شهروندان خواست هر گونه اخبار و اطلاعات را به صورت شبانه روزی با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

کشف ۴۷۰۰ ثُوب لباس قاچاق در آستارا

همچنین فرمانده نیروی انتظامی آستارا از کشف یک تُن و ۶۰۰ کیلوگرم فرآورده گوشتی فاسد در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ماموران انتظامی ایست و بازرسی سه راه قلعه حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شده و این خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ رسول عزیزی با بیان اینکه ماموران انتظامی در بازرسی از داخل کابین بار خودرو یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم فرآورده گوشتی فاسد شامل سوسیس را کشف کردند، افزود: راننده ۳۴ ساله این خودرو به مقام قضائی معرفی و محموله فاسد به شبکه بهداشت و درمان تحویل داده شد.

وی همچنین با اشاره به کشف محموله لباس قاچاق در این شهرستان، خاطرنشان کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر ورود یک محموله لباس قاچاق به این شهرستان بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا تصریح کرد: ماموران انتظامی با همکاری ماموران مرزبانی با انجام یک سری اقدامات پلیسی یک دستگاه خودروی نیسان را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه در حاشیه شهر آستارا متوقف کردند.

وی گفت: در بازرسی از این خودرو چهار هزار و ۷۰۰ ثوب لباس خارجی قاچاق به ارزش حدود دو میلیارد ریال کشف و راننده ۲۵ ساله آن به محاکم قضایی معرفی شد.