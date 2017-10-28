بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان شرقی، احمد حمزهزاده معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع این ادارهکل روز شنبه ۶ آبان در جلسه هماهنگی حضور این نمایشگاه گفت: «نهمین نمایشگاه بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری از ۸ تا ۱۱ آبان در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود.»
وی افزود: «حضور در این نمایشگاه نقش به سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایهای برای تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی دارد. بازار سرمایه با توجه به پتانسیلهای خود به ویژه در تجمیع سرمایههای خرد، تأمین مالی و شناساندن فرصتهای سرمایهگذاری در استان میتواند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی داشته باشد.»
حمزهزاده تشریح کرد: «این نمایشگاه فرصتی همچون جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ارائه جدیدترین الگوهای تامین مالی برای طرحهای سرمایهگذاری و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایهگذاران و مجریان طرحهای سرمایهگذاری در حوزه زیر ساختها و گردگشگری را فراهم میآورد.»
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان شرقی گفت: «از مزایای شرکت در این نمایشگاه میتوان به معرفی قابلیتهای سرمایهگذاری و توانمنـدیهـا در پروژههـای کلان بـه ویـژه طرحهـای قابـل سـرمایهگذاری در حـوزههـای گردشـگری، زیرساخت در استان، انتقال تجربیات و دانش بینالمللی سرمایهگذاری و جذب سـرمایهگذاران جدید و تبادل اطلاعات و ارتقای هماهنگی و همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی، مجریـان طرحهای سـرمایهگذاری و سرمایهپذیران اشاره کرد.»
او با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری در سال ۲۰۱۸ عنوان کرد: «معرفی و شناساندن این ظرفیت به سرمایهگذاران داخلی و خارجی و توصیـف موقعیـت اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگـی حاکم در استان میتوان زمینههای جذب گردشگر و در نتیجه ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری در تبریز و استان را فراهم آورد.»
او تشریح کرد: «در این راستا در غرفه آذربایجان شرقی فرصتهای سرمایه گذاری در تبریز و استان با محوریت "تبریز۲۰۱۸" و توزیع اقلام فرهنگی و سرمایهگذاری به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد.»
نهمین نمایشگاه بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری از ۸ تا ۱۱ آبان ۹۶ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود.
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