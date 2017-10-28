ضیایی گزارشی از عملکرد ۳۲ ماهه خود را ارائه داد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدامیر محسن ضیایی در همایش تکریم و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: از دکتر جهانگیری، دکتر قاضی زاده هاشمی و نمایندگان مجلس که همیشه تعامل خوبی با جمعیت داشته اند تشکر می کنم.

وی افزود: در این مدت در بخش اسکان اضطراری به بیش از یک میلیون نفر خدمات ارائه شد که رشد ۱۴۳ درصدی داشت و به ۷۵۰ هزار نفر خدمات سرپایی و بیش از ۱۸ هزار نفر عملیات رهاسازی انجام شد.

رئیس سابق جمعیت هلال احمر ادامه داد: بیش از سه میلیون نفر از خدمات جوانان استفاده کردند و بیش از ۲۴ میلیون مسافر مراجعه کننده به پست های نوروزی داشتیم.

ضیایی گفت: در بخش فعالیت های داوطلبانه بیش از سه میلیون نفر خدمات رایگان دریافت کردند و ۱۱۰۰ میلیارد ریال کمک های نقدی جمع آوری شد و بیش از ۲۸ هزار متر زمین اهدایی دریافت کردیم.

وی تصریح کرد: در خدمات درمانی و توانبخشی به بیش از یک میلیون نفر خدمات ارائه شد که رشد ۶۰۰ درصدی داشت. به پنج میلیون نفر خدمات بهداشت و درمان ارائه شد که رشد ۷۳ درصدی داشت. بیش از چهار میلیون نفر در مراکز خارج از کشور خدمات دریافت کردند که رشد آن نیز هفت درصدی بود. در این مدت تولیدات و تجهیزات پزشکی ۲.۵ برابر شد و هزینه های پشتیبانی را تا ۵۸ درصد کاهش دادیم.

رئیس سابق جمعیت هلال احمر تاکید کرد: در نهاد هلال احمر نهاد دانشی ایجاد شده و دو مرکز تحقیقات تاب آوری و تجمعات انبوه مجوز گرفته و فعال شده است. معاونت آموزشی و پژوهشی و فناوری تاسیس شده که تاثیر زیادی روی آموزش و افزایش سطح آمادگی جامعه را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در این مدت سعی کرده ایم جمعیت بی حاشیه عمل کند و بر اصول و ارزش هایش پای فشردیم، حزبی و جناحی عمل نکردیم و پرچم هلال را سفید نگه داشتیم.

ضیایی در آخر افزود: اعتقاد دارم جمعیت امروز کارآمدتر و اماده تر در خدمت به مردم قرار دارد تا پرتوان تر در مسیر اهداف والای خود حرکت کند.