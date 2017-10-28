بصیری برای مدال برنز تلاش می کند/ بیگدلی حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، در ادامه مبارزات روز چهارم از رقابتهای قهرمانی رده های سنی جهان کامران بصیری برای کسب مدال برنز تلاش می کند و امیرحسین بیگدلی هم از دور مسابقات کنار رفت.

کامران بصیری در وزن ۷۰+ کیلوگرم ابتدا «اورگان دمیر» از ترکیه را ۶ بر یک شکست داد و سپس برابر «پاتریک سبوک» از اسلواکی به برتری ۵ بر یک دست یافت. وی در مبارزه سوم خود و مبارزه با «فردریک گودجاپ» از دانمارک بعد از تساوی ۲ بر۲ با قانون «سنشو» (امتیاز نخست) بازنده شد.

همچنین امیرحسین بیگدلی در وزن ۷۰- کیلوگرم کار خود را برتری ۴ بر یک مقابل «اوساما» از مراکش آغاز کرد و سپس «میرلیند رکسپی» از کوزو را ۲ بر یک از پیش رو برداشت. وی در مرحله یک چهارم نهایی برابر «نامیک قلی اف» از آذربایجان یک بر ۲ بازنده شد و به دلیل شکست این آذری در برابر کاراته کای برزیلی، بیگدلی از دور مسابقات حذف شد.

رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان با حضور ۱۷۱۰ کاراته کا از ۱۰۹ کشور جهان در اسپانیا و شهر تنریف جریان دارد.