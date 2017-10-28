روادید نیمی از زائران تبعه افغانستانی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کریمی در گفت و گویی با اشاره به اینکه کار صدور روادید زوار افغانستانی از این جهت طولانی شد که علاوه بر صدور روادید باید دفترچه ای برای آنها صادر می شد، اظهار داشت: روادید نیمی از زوار افغانستانی صادر شده و نیم دیگر هم انجام می شود.

وی اظهار امیدواری کرد که تا آخر هفته هیچ روادیدی از اتباع افغانستانی باقی نماند و ویزای همه زوار تبعه افغانستانی صادر شود.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه یادآور شد: به زودی روادید زوار افغانستانی از طریق دفاتر کفالت در اختیار شان قرار می گیرد.

کریمی با بیان اینکه اگر افغانستانی ها مقیم در ایران باشند و کارت آمایش داشته یا اقامت معتبر داشته باشند می توانند برای دریافت ویزا و گذرنامه مراجعه کنند، تصریح کرد: اگر افغانستانی ها اقامت معتبر نداشته باشند نمی تواند گذرنامه و ویزا بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افراد توجه داشته باشند که می توانند با ویزای خود بعد از اربعین نیز از کشور خارج شوند و ویزاها مخصوص اربعین نیست و تا زمانیکه اعتبار دارند قابل استفاده هستند، ادامه داد: افراد با داشتن این ویزاها می توانند از کشور خارج شوند و تا یک ماه در عراق بمانند.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه یادآور شد: ویزاها یک بار ورود هستند و افراد فقط یک بار می توانند از آنها استفاده کنند.