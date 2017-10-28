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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۹

اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد که بر این اساس وحید کاظمی برای استقلال و محمدحسین زاهدی فر برای پرسپولیس قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال روزهای سه شنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می شود. اسامی داوران بازی های این هفته به شرح زیر است:

سه شنبه ۹ آبان ۹۶‏
* استقلال تهران – نفت تهران- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۷:۴۵‏
داور: وحید کاظمی کمک‌ها: بابک داوری – مهدی الوندی داور چهارم: کمیل غلامی  ناظر: زاهد بحرینی

* پدیده خراسان – فولاد خوزستان- ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود- ساعت ۱۴:۴۵‏
داور: جواد رحیم زاده کمک‌ها: هادی طوسی – امیرمحمد داودزاده داور چهارم: احمد موسوی ناظر: ایرج نظری

* تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت ۱۵:۳۰‏
داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: تورج عیوض محمدی – محمدرضا مدیرروستا داور چهارم: سعاد وفاپیشه ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* فولاد مبارکه سپاهان- پیکان تهران – ورزشگاه نقش جهان اصفهان - ساعت ۱۶:۴۵‏
داور: رضا عادل کمک‌ها: رضا سخندان – جعفر مهاجر داور چهارم: حسین زمانی ناظر: محمدرضا فلاح

* سایپا تهران – پرسپولیس- ورزشگاه تختی تهران- ساعت ۱۵‏
داور: محمدحسین زاهدی فرد کمک‌ها: سعید قاسمی – سجاد طوری داور چهارم: علی بای ناظر: حسین عسگری

پنجشنبه ۱۱ آبان ۹۶‏
* پارس جنوبی جم - سپیدرود - ورزشگاه تختی جم بوشهر- ساعت ۱۵:۳۰‏
داور: علی صفایی کمک‌ها: علی میرزابیگی – مهدی شفیعی داور چهارم: پیمان فرخی مهر ناظر: عبود سنگاشکن

* استقلال خوزستان – سیاه جامگان- ورزشگاه غدیراهواز- ساعت ۱۷‏
داور: سعید رحیمی مقدم کمک‌ها: رحیم شاهین – یعقوب حجتی داور چهارم: جواد محمدی ناظر: ابوطالب طاهریان

جمعه ۱۲ آبان ۹۶‏
* صنعت نفت آبادان- گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادان - ساعت ۱۷‏
داور: مهدی مرجان زاده کمک‌ها: جلیل شعرانی – فرهاد مروجی داور چهارم: احمد محمدی ناظر: بهرام مهرپیما

کد مطلب 4127423

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