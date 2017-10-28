اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال روزهای سه شنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می شود. اسامی داوران بازی های این هفته به شرح زیر است:

سه شنبه ۹ آبان ۹۶‏

* استقلال تهران – نفت تهران- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۷:۴۵‏

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: بابک داوری – مهدی الوندی داور چهارم: کمیل غلامی ناظر: زاهد بحرینی

* پدیده خراسان – فولاد خوزستان- ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود- ساعت ۱۴:۴۵‏

داور: جواد رحیم زاده کمک‌ها: هادی طوسی – امیرمحمد داودزاده داور چهارم: احمد موسوی ناظر: ایرج نظری

* تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت ۱۵:۳۰‏

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: تورج عیوض محمدی – محمدرضا مدیرروستا داور چهارم: سعاد وفاپیشه ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* فولاد مبارکه سپاهان- پیکان تهران – ورزشگاه نقش جهان اصفهان - ساعت ۱۶:۴۵‏

داور: رضا عادل کمک‌ها: رضا سخندان – جعفر مهاجر داور چهارم: حسین زمانی ناظر: محمدرضا فلاح

* سایپا تهران – پرسپولیس- ورزشگاه تختی تهران- ساعت ۱۵‏

داور: محمدحسین زاهدی فرد کمک‌ها: سعید قاسمی – سجاد طوری داور چهارم: علی بای ناظر: حسین عسگری

پنجشنبه ۱۱ آبان ۹۶‏

* پارس جنوبی جم - سپیدرود - ورزشگاه تختی جم بوشهر- ساعت ۱۵:۳۰‏

داور: علی صفایی کمک‌ها: علی میرزابیگی – مهدی شفیعی داور چهارم: پیمان فرخی مهر ناظر: عبود سنگاشکن

* استقلال خوزستان – سیاه جامگان- ورزشگاه غدیراهواز- ساعت ۱۷‏

داور: سعید رحیمی مقدم کمک‌ها: رحیم شاهین – یعقوب حجتی داور چهارم: جواد محمدی ناظر: ابوطالب طاهریان

جمعه ۱۲ آبان ۹۶‏

* صنعت نفت آبادان- گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادان - ساعت ۱۷‏

داور: مهدی مرجان زاده کمک‌ها: جلیل شعرانی – فرهاد مروجی داور چهارم: احمد محمدی ناظر: بهرام مهرپیما