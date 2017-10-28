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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۳۹

استاندار خراسان رضوی:

روابط خراسان رضوی و پاکستان توسعه یافته است

روابط خراسان رضوی و پاکستان توسعه یافته است

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این استان با کشور پاکستان توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در دیدار با سرکنسول پاکستان در مشهد اظهارکرد: روابط دولت های ایران و پاکستان جدا از مرزهای جغرافیایی مشترک، بسیار عمیق است.

وی افزود: تعاملات فرهنگی دو منطقه به ویژه حضور زائران پاکستانی در مشهد گسترش یافته و حجم مبادلات اقتصادی خراسان رضوی با ایالت های مختلف پاکستان نیز توسعه داشته است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در سفر اخیر رئیس مجلس بلوچستان پاکستان به خراسان رضوی نیز، رشد تبادلات تجاری بین دو کشور مورد اشاره قرار گرفت که این مهم مرهون تلاش مدیران میانی است که با سیاست های توسعه ای، به تبادلات فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بین دو کشور رونق بخشیدند.

رشیدیان گفت: زائران پاکستانی در مشهد احساس غربت نمی کنند و امید است با توسعه روابط و تدبیر مسئولان ۲ کشور بتوان در گسترش زیربناهای اقتصادی به ویژه حمل و نقل ریلی، هوایی و خدمات در مرز برای زائران پاکستانی گام های بلندتری برداشت.

کد مطلب 4127445

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