کشف بیش از ۳۶ کیلوگرم تریاک در محور یاسوج به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالنبی میری سوق شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دنا روز گذشته حین اجرای تور ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

میری سوق ابراز داشت: در بازرسی از این خودرو ۳۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در آن جاسازی شده بود کشف شد.

وی افزود: همچنین در این راستا راننده و دو نفر دیگر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دنا در پایان خاطر نشان کرد: همشهریان عزیز در صورت مشاهده و برخورد با خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی توسط افراد متخلف، قانون گریز و قانون شکن، با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته تا نسبت به شناسایی جرم، دستگیری مجرمان و متخلفان و پاکسازی محلات اقدام شود.