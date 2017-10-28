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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۱

فرمانده انتظامی شهرستان دنا خبر داد:

کشف بیش از ۳۶ کیلوگرم تریاک در محور یاسوج به اصفهان

کشف بیش از ۳۶ کیلوگرم تریاک در محور یاسوج به اصفهان

دنا- فرمانده انتظامی شهرستان دنا از کشف بیش از ۳۶ کیلوگرم تریاک طی ۲۴ ساعت گذشته از قاچاقچیان مواد مخدر در قالب پوشش خانوادگی در محور یاسوج_اصفهان خبر داد.  

به گزارش خبرنگار مهر،  سید عبدالنبی میری سوق شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دنا روز گذشته حین اجرای تور ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

میری سوق ابراز داشت: در بازرسی از این خودرو ۳۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در آن جاسازی شده بود کشف شد.

وی افزود: همچنین در این راستا راننده و دو نفر دیگر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.  

فرمانده انتظامی شهرستان دنا در پایان خاطر نشان کرد: همشهریان عزیز در صورت مشاهده و برخورد با خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی توسط افراد متخلف، قانون گریز و قانون شکن، با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته تا نسبت به شناسایی جرم، دستگیری مجرمان و متخلفان و پاکسازی محلات اقدام شود.  

کد مطلب 4127453

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