آویشن باقری دومین بانوی فینالیست کاراته ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، باقری در مبارزات وزن 55- کیلوگرم رده سنی زیر 21 سال کار خود را با برتری 5 بر صفر برابر «الیزابت لازاروا» از روسیه آغاز کرد و در ادامه 2 بر یک برابر «آروژان مختار» از قراقستان صاحب پیروزی شد و در مبارزه سوم نیز «ایرنا شاریخینا» از بلاروس را 4 بر یک شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد.

این کاراته کای تیم کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده چین صاحب برتری 5 بر صفر شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا به دیدار رقیب خود خواهد رفت.

پیش از باقری، سارا بهمن یار در همین رده سنی و در وزن 50- کیلوگرم به دیدار نهایی راه یافته بود.

دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در اسپانیا جریان دارد.