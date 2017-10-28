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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از اسپانیا؛

آویشن باقری دومین بانوی فینالیست کاراته ایران

آویشن باقری دومین بانوی فینالیست کاراته ایران

در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان آویشن باقری با کسب پیروزی برابر رقبای خود به دیدار نهایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، باقری در مبارزات وزن 55- کیلوگرم رده سنی زیر 21 سال کار خود را با برتری 5 بر صفر برابر «الیزابت لازاروا» از روسیه آغاز کرد و در ادامه 2 بر یک برابر «آروژان مختار» از قراقستان صاحب پیروزی شد و در مبارزه سوم نیز «ایرنا شاریخینا» از بلاروس را  4 بر یک شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد.

این کاراته کای تیم کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده چین صاحب برتری 5 بر صفر شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا به دیدار رقیب خود خواهد رفت.

پیش از باقری، سارا بهمن یار در همین رده سنی و در وزن 50- کیلوگرم به دیدار نهایی راه یافته بود.

دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در اسپانیا جریان دارد.

کد مطلب 4127454

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