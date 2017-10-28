علیرضا فرجی به نشان برنز جهان دست یافت/یک برنز پایان کار نوجوانان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، تیم پنج نفره نوجوانان ایران در این رقابتها تنها موفق به کسب یک نشان برنز توسط علیرضا فرجی شد و چهار کاراته کای دیگر از دور رقابتها حذف شده و شانس کسب مدال را از دست دادند.

علیرضا فرجی تنها نوجوان مدال آور ایران در این رقابتها بود. وی در دیدار رده بندی وزن ۵۷- کیلوگرن به مصاف «ماریو سینارسکی» از مقدونیه رفت و پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران کاراته کای پیروز معرفی شد و به نشان برنز دست یافت.

فرجی امروز صبح کار خود را پیروزی ۶ بر صفر مقابل «سباستین والرابنتین» از هلند آغاز کرد و در ادامه برابر «عبدالله حمد» از اردن به پیروزی دست پیدا کرد. وی در سومین مبارزه خود نیز « ماتیاس کواریک» از اتریش را ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت.وی در مرحله نیمه نهایی برابر «ادمیر ماسیروف» از روسیه ۸ بر صفر بازنده تاتامی را ترک و به دیدار رده بندی رفت.

پوریا اقدسی، عرفان داودی، کامران بصیر و امیرحسین بیگدلی هم با شکست برابر رقبای خود در یکقدمی کسب سکوی سوم جهان، ا دست یابی به مدال بازماندند.

تیم ملی کشورمان تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا، یک نقره و پنج برنز شده است. باربد صداقت یک نشان طلا، مجید نیکوهمت یک مدال نقره، احمدرضا محمودی، حدیثه جمال، کاتای تیمی دختران(یگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح)، قاسم خوبرو و علیرضا فرجی هم ۵ مدال برنز این رقابتها را کسب کرده اند.

دهمین دوره رقابتهای کاراته رده های سنی جهان با حضور ۱۷۱۰ کاراته کا از ۱۰۹ کشور به میزبانی اسپانیا، در شهر تنریف جریان دارد.