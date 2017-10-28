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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۰۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

لزوم تقویت مشارکت خیران برای ورود به ساخت خوابگاه‌های دانشجویی

لزوم تقویت مشارکت خیران برای ورود به ساخت خوابگاه‌های دانشجویی

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ارتباط با خیرین و جلب توجه آنان برای ورود به ساخت خوابگاه‌های دانشجویی به عنوان یک کار موثر باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی امروز در نشست پایش و برنامه ریزی معاونت فرهنگی دانشجویی، سازمان بسیج جامعه پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اظهار داشت: به منظور ارتقاء جو مطلوب و همدلانه بین اساتید و دانشحویان بهتر است حضور اساتید در اردوهای دانشجویی برنامه ریزی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه بیان کرد: ایمنی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی برای ما بسیار مهم است و باید راه های ایمن سازی خوابگاه ها تدوین و اجرایی شود.

وی گفت: ارتباط با خیرین و جلب توجه آنان برای ورود به ساخت خوابگاه ها به عنوان یک کار خیر، مهم و تاثیر گذار است که باید بدان توجه کرد.

مرادی اظهار کرد: برای حل صحیح مشکلات؛ باید پروپوزال های دقیق و کارشناسانه‌ای شامل آسیب شناسی، براورد هزینه ها، چشم انداز و... تهیه گردد.

وی گفت: موضوع افت تحصیلی دانشجویان در نشست مشترک معاونان آموزشی و فرهنگی دانشجویی آسیب شناسی شده و راهکارهای جلوگیری از آن تدوین شود.

مرادی افزود: نگاه من به دانشجو مثبت است، همه ما برای دانشجو زحمت می‌کشیم و نباید اجازه بدهیم دانشجویان خدای نکرده به انحراف یا بیماری جسمی و روحی دچار شوند.

وی بیان کرد: مشاوره اهمیت زیادی دارد و باید برای تقویت مشاوران و ارتباط بهتر با دانشجویان در جهت درک آنان و انجام اقدامات لازم تلاش کنیم.

کد مطلب 4127472

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