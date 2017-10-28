مسابقات تکواندو بانوان در شهرستان دورود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات آزاد تکواندو دختران شهرستان دورود با حضور ۵۴ شرکت کننده از ۶ باشگاه این شهرستان برگزار شد.

این مسابقات در رده سنی خردسالان و نونهالان با رده کمربندی زرد، سبز و آبی در سالن تختی شهرستان دورود برگزار شد.

در بخش شکوفه ها و در وزن اول یاسمین یاری و بهار قائدرحمتی، در وزن دوم محیا جمالی نسب و نازنین ابراهیمی، در وزن سوم یاسمین کرم زاده، یسنا نیک سیرت و رها کلهر به ترتیب حائز رتبه های برتر شدند.

در بخش خردسالان و در وزن ۲۴- کیلوگرم زهرا شهریسوند، در وزن ۲۶- کیلوگرم ثنا بوالحسنی و کیانا لک، در وزن ۲۸- کیلوگرم سحر عسگری، غزاله بوالحسنی و ریحانه رحیمی، در وزن ۳۰- کیلوگرم ثمین مقدم نیا، کیمیا جهانگیروندیان و فاطمه سالاروند، در وزن ۳۲- کیلوگرم ستایش سالاروند، اسرا حاجیوند و فاطمه پیشداد، دروزن ۳۴- کیلوگرم مبینا لک و انیه گنجی، در وزن ۳۸- کیلوگرم مانیدا رحمتی و آرمیتا کاویان، در وزن ۴۰+ کیلوگرم راحیل یاراحمدی، هستی لک و سعادت پرنیان به ترتیب رتبه های برتر این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در بخش نونهالان این دوره از مسابقات نیز در وزن ۳۷- کیلوگرم فاطمه نیک آبادی و طناز جهان تیغی، در وزن ۴۱- کیلوگرم ریحانه یاری، فاطمه باقری و رضوان رضازاده، در وزن ۴۴- کیلوگرم نرجس دلیخون، روژان پور پرور و زهرا خداکرمی، دروزن ۵۱- کیلوگرم ریحانه کرنوکر، هستی حسینی و زهرا ابراهیمی، در وزن ۵۵- کیلوگرم هستی آروان، سیده اسرا موسوی راد و مونا ساکی، در وزن ۵۹- کیلوگرم مژده زند لشنی و مبینا رضایی، در وزن ۴۰+ کیلوگرم سیده سپیده موسوی، حدیث باجلان و مهدیه عاروان به ترتیب مقام های اول تا سوم را آن خود کردند.