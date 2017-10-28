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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

گروهک تروریستی الشباب مسئولیت انفجارهای «موگادیشو» را برعهده گرفت

گروهک تروریستی الشباب مسئولیت انفجارهای «موگادیشو» را برعهده گرفت

گروهک تروریستی الشباب مسئولیت انفجارهای دوگانه امروز در «موگادیشو» پایتخت سومالی را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروهک تروریستی الشباب اعلام کرد که مسئولیت انفجارهای دوگانه امروز در موگادیشو پایتخت سومالی را برعهده می گیرد.

شبکه تلویزیونی الجزیره ساعاتی پیش پیش با انتشار یک خبر فوری از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در موگادیشو پایتخت سومالی خبر داده بود.

سرگرد «محمد حسین» از مقامات ارتش سومالی در این باره به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: انفجار مذکور بسیار مهیب بود. این حادثه در نزدیکی ساختمان تئاتر ملی سومالی به وقوع پیوسته است.

خبرهای جدید نشان داد که محل انفجار در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سومالی نیز بوده است.

دقایقی بعد، رسانه ها از وقوع انفجار دوم نیز در موگادیشو خبر دادند.

المیادین مکان انفجار دوم را در نزدیکی ساختمان قدیمی پارلمان واقع در موگادیشو اعلام کرد.

المیادین درباره تلفات این دو انفجار نیز اعلام کرد که بر اثر این دو انفجار مجموعاً تا کنون دست کم ۸ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شده اند.

گفتنی است، گروه تروریستی «الشباب» در سومالی قریب به ۶ سال است برای براندازی دولت سومالی تلاش می کند.

کد مطلب 4127475

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