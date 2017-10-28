به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله مه‌آبادی که امشب میهمان استودیوی برنامه زنده تهران ۲۰ بود، درباره ابهامات متعدد پیرامون گران خری ۸ میلیون یورویی یک فروند هواپیمای فلایت چک هیچ پاسخ روشنی نداد و با دادن آدرس غلط، تلاش کرد تا ذهن افکار عمومی را منحرف کند.

این مقام دولتی که خبرگزاری مهر را بابت انتشار خبر « شکایت یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاهها/گران خری ۸ میلیون یورویی» طی روزهای گذشته به دفعات متهم به نشر اکاذیب کرده است، تلاش کرد تا عملکرد خود و مدیران دخیل در این گران‌خری عجیب را تطهیر کند.

قرار بود دبیر اقتصادی خبرگزاری مهر امشب بعنوان میهمان تلفنی برنامه تهران ۲۰، به برخی ادعاهای خلاف واقع آقای مهابادی پاسخ مستند بدهد و از گوشه ای از تخلف شکل گرفته که فراتر از اعتراض یک شرکت انگلیسی به گران خری ٨ میلیون یورویی است، پرده بردارد.

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و برخی مدیران این شرکت، طی روزهای گذشته بارها مدعی شده اند خبرگزاری مهر بابت انتشار خبر مذکور، از این شرکت عذرخواهی کرده است که این موضوع تکذیب می شود. ضمن اینکه طی روزهای اخیر به دفعات تلاش کردیم تا درباره ابهامات این خرید با مقامات شرکت فرودگاهها گفتگو کنیم اما این امکان را فراهم نکردند.

خبرگزاری مهر طی روزهای آینده اسناد تازه ای از تخلف در خرید هواپیماهای فلایت چک را منتشر خواهد کرد.