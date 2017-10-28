بوش پدر باز هم متهم به انجام آزار جنسی علیه یک زن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، در پی مطرح شدن سه اتهام آزار جنسی علیه جرج بوش پدر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، امروز چهارمین زن از این کشور نیز اتهامی مشابه علیه وی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، «آماندا استپلس» کاندیدای جمهوریخواهان در انتخابات مجلس سنا در سال ۲۰۰۶، بوش پدر را به آزار جنسی علیه خود در جریان برگزاری یک میهمانی خانوادگی همزمان با برگزاری کمپین انتخاباتی خود در همان سال متهم کرد.

وی در این مورد گفت که به هنگام عکس گرفتن دسته جمعی، بوش پدر با نزدیک شدن به وی، او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

گفته می شود سه زن آمریکایی دیگر نیز طی چند روز اخیر بوش را به انجام آزار جنسی مشابه علیه خود متهم کرده اند.

لازم به ذکر است، «هیدر لیند» از هنرپیشه های آمریکا نیز چهارشنبه هفته گذشته جرج بوش پدر را متهم به آزار جنسی خود در سال ۲۰۱۳ کرده بود که در پی انجام این افشاگری بوش پدر از این هنرپیشه معذرتخواهی کرده است.

به گفته لیند، زمانیکه آنها برای ضبط یک برنامه به نزد بوش پدر رفته بودند وقتی قصد گرفتن عکس یادگاری را داشتند بوش پدر در حالیکه روی صندلی چرخ دار (ویلچر) بود وی را مورد آزار جنسی قرار داده است.

لیند در بیان اتهامات خود به چهل و یکمین رئیس جمهور آمریکا گفته است: زمانی که برای گرفتن عکس در کنار بوش پدر قرار گرفتم وی مرا مورد آزار قرار داد و یک لطیفه زننده تعریف کرد و مجدد عمل خود را انجام داد و این در حالی بود که همسر وی در کنارش ایستاده بود.

در واکنش به این اتهامات، سخنگوی بوش پدر اعلام کرد: رئیس جمهور بوش هیچگاه تحت هیچ شرایطی کسی را اذیت نمی کند و اگر رفتار وی بگونه ای بوده که خانم لیند احساس ناراحتی کرده اند از این بابت معذرت خواهی می کند.