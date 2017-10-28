امکان تهدید برای مرکز کنترل هوایی کشور وجود دارد

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد تقیزاده در همایش پدافند غیرعامل و مصون سازی زیرساختهای حمل و نقل، راه و شهرسازی که در این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: ما جزء معدود کشورهایی هستیم که علی رغم تهدیدهای بسیاری که در اطراف خود داریم، با آرامش زندگی میکنیم اما متأسفانه نه تنها در وزارت راه و شهرسازی بلکه در دیگر وزارتخانه ها و سازمانها نسبت به موضوعات پدافندی بیتفاوتی وجود دارد و آن را کم اهمیت میدانند که شاید کمتر کشوری در این شرایط باشد.
وی بیان کرد: در کشوری مانند سوئیس که مهد صلح و به کشوری ایمن معروف است، در ساخت و سازهای اماکن مسکونی و تجاری، پناهگاهها به عنوان شرط اصلی ساخت هستند و اگر این امکان فراهم نباشد، یک مکانی را در کنار این مراکز در نظر میگیرند.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شهری مانند مسکو برای ساخت ایستگاههای مترو هدف پدافندی را نیز لحاظ میکنند، تصریح کرد: در روسیه ارتفاع ایستگاههای مترو معمولا بین ۸۵ تا ۹۵ متر است و ۲ برابر ارتفاع ایستگاههای متروی ایران که در حدود ۴۰ تا ۵۰ متر است، هستند. در تهران تنها در ایستگاه تجریش ارتفاع زیاد لحاظ شده که به علت شیب منطقه صورت گرفته و مسأله پدافند در نظر گرفته نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود تهدیدات مختلف در اطراف کشور باید بیشتر به موضوع پدافند اهمیت دهیم، تصریح کرد: نمی توان تمام تأسیسات حمل و نقل و شهرسازی را مجهز به سیستم پدافند کرد و با توجه به اینکه بودجه دولت به صورتی است که مطالبات پیمانکاران در وزارت راه و دیگر وزارتخانهها و سازمانها عقب افتاده، نمیتوانیم هزینهای برای پدافند صرف کنیم.
تقیزاده با بیان اینکه سه استراتژی را برای مسأله پدافند میتوان در نظر گرفت، گفت: استراتژی اول این است که نسبت به موضوعات پدافند بیتفاوت باشیم و اگر زمانی تهدید روی داد برای آن تمهیداتی بیندیشیم که قطعا راهکار درستی نیست و راهکار دوم نیز پیشبینی تمام تمهیدات پدافندی در همه موارد است.
وی راهکار سوم را مطالعه و اجرای تمهیدات پدافندی حداقل برای مراکز حیاتی و حساس در بخش حمل و نقل، مسکن و شهرسازی دانست و اظهار کرد: به عنوان مثال در مرکز کنترل هوایی کشور نمیتوان نسبت به پدافند بیتفاوت بود که اگر در کنار خیابان نیز باشد امکان تهدید برای آنجا وجود دارد که تهدید این مرکز بخش مهمی از فعالیتهای هوایی ایران را مختل می کند.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مطالعه برخی طرح های پدافندی گفت: بندر شهید رجایی نیز یک مرکز حیاتی است که ورود و خروج بسیاری از ملزومات کشور از آنجا صورت میگیرد که باید برای پدافند آن تمهیداتی اندیشید.
وی با بیان اینکه برای کشور ۷ تا ۸ مرکز حیاتی پیشبینی شده است، افزود: ۶۱ نقطه حساس ریلی، ۱۱ نقطه حساس هوایی و ۶ نقطه حساس بندری داریم که جزء حداقل نقاطی هستند که باید به آنها رسیدگی کرد و بعد از رسیدگی به آنها میتوان به موضوعات دیگر پرداخت.
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