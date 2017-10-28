آویشن باقری دومین طلای ایران را کسب کرد/ جمع مدالها به عدد ۹ رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، آویشین باقری برای کسب مدال طلای وزن ۵۵- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال به مصاف « ماریاناکاسرس» نایب قهرمان اروپا از اسپانیا رفت و با کسب پیروزی ۵ بر یک به نشان طلا دست پیدا کرد.

وی امروز شنبه ششم آبان ماه با برتری مقابل «الیزابت لازاروا» از روسیه، «آروژان مختار» از قراقستان، «ایرنا شاریخینا» از بلاروس و«جایمی دینگ» از چین به مبارزه پایانی راه پیدا کرده بود.