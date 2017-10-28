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۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از اسپانیا؛

آویشن باقری دومین طلای ایران را کسب کرد/ جمع مدالها به عدد ۹ رسید

آویشن باقری دومین طلای ایران را کسب کرد/ جمع مدالها به عدد ۹ رسید

دومین نماینده ایران در دیدارهای نهایی رقابتهای قهرمانی جهان رقیب خود را شکست داد و دومین نشان طلای کاراته ایران را به نام خود ثبت کرد.

 به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، آویشین باقری برای کسب مدال طلای وزن ۵۵- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال به مصاف « ماریاناکاسرس» نایب قهرمان اروپا از اسپانیا رفت و با کسب پیروزی  ۵ بر یک به نشان طلا دست پیدا کرد.

وی امروز شنبه ششم آبان ماه با برتری مقابل «الیزابت لازاروا» از روسیه، «آروژان مختار» از قراقستان، «ایرنا شاریخینا» از بلاروس و«جایمی دینگ» از چین به مبارزه پایانی راه پیدا کرده بود. 

تیم ملی کشورمان تا کنون موفق به کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز رقابتهای قهرمانی جهان دست یافته است، آویشن باقری و باربد صداقت دو نشانطلا، سارا بهمن یار و مجید نیکوهمت دو مدال نقره، احمدرضا محمودی، حدیثه جمال، کاتای تیمی دختران(یگانه شهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح)، قاسم خوبرو و علیرضا فرجی هم پنج مدال برنز این رقابتها را کسب کرده اند.

دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان در اسپانیا جریان دارد.

کد مطلب 4127498

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