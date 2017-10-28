حجت الاسلام حمید احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در بازدیدهایی که از مرزهای سه گانه داشتیم خوشبختانه زائران به تدریج در حال اعزام هستند، اظهار داشت: آمادگی خوبی در مرزها وجود دارد و موکب های فرهنگی نیز دایر شده اند.

وی با بیان اینکه مبلغان هم به زودی به کربلا و نجف اعزام می شوند، تصریح کرد: هنوز موکب ها در عراق کاملا دایر نشده اند و به همین دلیل از مردم می خواهیم برای تدارک غذا و استراحت خود پیش بینی لازم را داشته باشند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: تا زمانیکه موکب ها به طور کامل در کربلا دایر نشده اند، مردم برای اسکان و پذیرایی خود به امید موکب ها نباشند.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه امروز در قصر شیرین، گروه های مختلف اهل سنت و اهل حق موکب هایی را دایر کرده بودند، اظهار داشت: مردم دقت کنند رفتاری نکنیم که به مذهب و اعتقادات اهل سنت اهانت شود.

وی یادآور شد: این افراد همه محبان اهل بیت(ع) هستند و حضور جدی و پررنگ در اسکان و پذیرایی زائران دارند، باید با احترام و اخلاق کریمانه با آنان رفتار کنیم.