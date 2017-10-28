شهسواری: به فکر مدال المپیک هستم/ صامت: می خواهم المپیکی شوم

به گزارش خبرنگار مهر، ندا شهسواری با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص اعزام خود همراه با مریم صامت عضو دیگر تیم ملی تنیس روی میز به مسابقات بلژیک اظهار داشت: حضور در این رقابت‌ها کمک زیادی در ارتقای رتبه ما در رده‌بندی جهانی دارد، سطح این رقابت‌ها بسیار بالاست و می‌تواند به آماده‌سازی من و خانم صامت کمک زیادی کند.

وی در ادامه افزود: در این مسابقات تیم‌های قدرتمند آسیایی همچون چین و ژاپن نیز حضور دارند؛ رقابت چه در سطح تیمی و چه در رده انفرادی بسیار دشوار است. من فکر می‌کنم بتوانیم در این رقابت‌ها امتیاز رنکینگ‌مان را بهبود ببخشیم تا در سیدبندی رقابت‌های جهانی جایگاه خوبی پیدا کنیم.

عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران تصریح کرد: در طول دوره جدید ریاست فدراسیون، سفرهای زیادی داشته‌ایم که به شرایط تکنیکی خودم و مرور تاکتیک‌های تیم هم کمک کرده است. من فکر می‌کنم شخص رئیس فدراسیون توجه شایانی به حضور بانوان در این رشته دارند و باید اذعان کرد که تعداد اردوهای ما بیشتر از آقایان نیز است؛ همین امر می‌تواند به سطح کیفی بازی‌هایمان بیافزاید.

شهسواری با یادآوری حضورش در دو المپیک لندن و ریو افزود: می خواهم در رقابت‌های ۲۰۲۰ نیز حاضر شوم. امیدوارم بتوانم شرایط جسمانی خودم را تا آن برهه زمانی حفظ کرده و به آرزوی خودم که کسب مدال است، برسم.

به گزارش مهر، مریم صامت عضو دیگر تنیس روی میز ایران گفت: همانطور که خانم شهسواری گفتند، می‌توانیم با حضور در رقابت‌های بلژیک، سطح خودمان را به مراتب بالا برده و به آنچه استحقاق داریم، برسیم.

وی ادامه داد: رؤیایم رسیدن به المپیک است و فکر می‌کنم شرایط به گونه‌ای پیش آید که بتوانیم دو نماینده از بخش بانوان در بازی‌های المپیک داشته باشیم.

نظری نایب رئیس فدراسیون تنیس روی میز که همراه با صامت و شهسواری در غرفه خبرگزاری مهر حضور داشت، درباره اردوهای پیش‌روی پینگ پنگ بازان اظهار داشت: در همین مدتی که در فدراسیون فعالیت کرده‌ایم، حدود ۲۰۰۰ نفر به سرانه بیمه افزوده‌ایم و همچنین رنکینگ انفرادی و تیمی‌مان نیز رشد محسوسی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های استانی خوبی را در جهت استعدادیابی داشتیم و توانستیم که آنها را به خوبی به تیم‌های ملی رده‌ پایه‌مان اضافه کنیم. امیدوارم پس از این هم بتوانیم با ملی‌پوشان مستعدمان در رقابت‌های جهانی بدرخشیم و رنکینگ خود را بهبود ببخشیم.