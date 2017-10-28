یک سوم اعتبارات طرح کاهش آلودگی هوای اراک تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمودی روز شنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری شهر اراک ۳۶ روز، وضعیت ناسالم را تجربه کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: در مقایسه سال های ۹۲ تا ۹۵، در سال ۹۲ مردم اراک ۱۱۵ روز، سال ۹۳، ۵۰ روز، سال ۹۴، ۳۷ روز و در سال ۹۵ هم ۱۰۵ روز ناسالم را تجربه کردند.

وی با بیان اینکه عمده آلاینده های اراک ذرات معلق هستند، افزود: همچنین طی هفت ماه ابتدای سال جاری ۱۷۸ روز شرایط هوا سالم، ۳۶ روز آلوده برای گروه های حساس و دو روز هم ناسالم برای همه گروه ها بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید ۳۷ جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک تشکیل شده که ۳۲جلسه به ریاست استانداران مرکزی تشکیل و سه جلسه این کارگروه هم در واقع با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

محمودی بیان داشت: کارگروه اصلی از سال ۸۶ تاکنون ۴۹ بار تشکیل جلسه داده که این جلسه پنجاهمین جلسه می باشد، در این مدت ۳۷۲ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده که بخش عمده نیز اجرا شده که در دبیرخانه کار گروه ثبت شده است.

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی، تامین اعتبار و پیگیری گازرسانی کوره های آجرپزی منطقه مرزیجران، افزایش سوخت گاز طبیعی و کاهش سوخت مازوت در نیروگاه شازند، پیگیری در خصوص افزایش حق آبه تالاب میقان از محل پساب تصفیه خانه، بررسی زیست محیطی شرکت ایرالکو و... را بخشی از مصوبات اجراشده این کارگروه بر شمرد.

وی خاطر نشان کرد: در این رابطه با شرکت ایرالکو، سال ۹۴ خط سه این کارخانه تعطیل و بهینه سازی آن انجام شد، خط چهارهم سال گذشته تعطیل شد و هم اکنون بحث بهینه سازی خط پنج در حال انجام است، همچنین ساخت کارخانه آندسازی در شهرک صنعتی خیر آباد با ۱۵درصد پیشرفت در حال پیگیری است.

محمودی تصریح کرد: مهمترین مصوبه در رابطه کاهش آلودگی هوای اراک، طرح جامع کاهش آلودگی هوای این شهر است که در سال ۸۶ به تصویب رسیده و اقداماتی که باید انجام شود در ۲۵ عنوان تعریف شده است.