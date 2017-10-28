۸۶ برنامه ویژه بسیج دانش آموزی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، هماهنگی لازم با سازمان‌های مختلف در عرصه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، امدادی، اجتماعی و سازندگی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: نشست هم‌اندیشی و صمیمی با دانش‌آموزان استان، دیدار دانش‌آموزان نخبه با آیت‌الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان از برنامه های این هفته است.

ابراهیمی تصریح کرد: ویزیت رایگان دانش‌آموزان بسیجی در درمانگاه‌های پاکروان و امام خمینی، استفاده از خدمات پزشک عمومی، متخصص، آزمایشگاه، رادیولوژی و فیزیوتراپی رایگان و خدمات دندان‌پزشکی با ۲۰درصد تخفیف، توزیع بسته‌های بهداشتی و اعزام به مناطق محروم در این هفته پیش بینی شده است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان قزوین بیان کرد: شرکت دانش‌آموزان در نمازجمعه، نواختن زنگ ایثار و شهادت، برگزاری یادواره شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا، تجلیل از دانش‌آموزان نخبه و برگزاری مسابقه علمی ویژه دانش آموزان متوسطه اول از دیگر برنامه های سازمان بسیج دانش آموزی در قزوین است.

ابراهیمی یادآورشد: برگزاری نشست‌های بصیرتی با موضوع استکبارستیزی، ایجاد موج استکبارستیزی و ترویج اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی، برگزاری اردوهای راهیان نور به عنوان بزرگترین عملیات فرهنگی کشور، فضاسازی مناسب در فضاهای شهری و برگزاری مراسم پدافندغیرعامل از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی است.

وی با اشاره به حضور گسترده دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان و رونمایی از طومار دانش‌آموزی در موضوعات مختلف گفت: برگزاری نمایشگاه از عملکرد دانش‌آموزان بسیجی، دعوت از خانواده‌های شهدای مدافع حرم، طرح هم‌عهدی با شهدا، همایش دبیران درس آمادگی دفاعی و برگزاری اردوی رایگان اعزام به دهکده طبیعت با همکاری شهرداری استان در این ایام پیش بینی شده است.