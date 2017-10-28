۵۰ درصد تلفات رانندگی گرگان سال ۹۶ در کمربندی اتفاق افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب شرافتی، شامگاه شنبه، در پانزدهمین صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: امیدواریم طرح جامع ترافیکی در روز دوشنبه هفته آینده در شورای عالی ترافیک کشور به تصویب برسد و براساس زمان‌بندی اجرایی شود.

وی افزود: یکی از سوالات آسیب‌شناسی مقام معظم رهبری در اجتماع مردم این بود که چرا انضباط لازم در فرهنگ رانندگی رعایت نمی‎شود و همه ما با تمام توان باید به دغدغه رهبری توجه کنیم.

شرافتی تصریح کرد: تعداد کشته شدگان جاده‎ای در یک سال برابر یک سال جنگ تحمیلی است و رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع تأکید ویژه که تلفات رانندگی کاهش یابد.

رئیس پلیس راهور استان گلستان با بیان این که روند تلفات در پنج سال گذشته شیب ملایم کاهشی در استان داشته، تأکید کرد: در این پنج سال با وجود افزایش میزان خودرو و گسترش معابر شهرها کاهش تصادفات درون شهری را شاهد هستیم.

وی گفت: در سال ۹۱ (۱۱۵ نفر)، در سال ۹۲ (۹۸ نفر)، در سال ۹۳ (۹۷ نفر) در سال ۹۴ (۹۳ نفر) و در سال ۹۵ (۸۵ نفر) تلفات جاده ای داشته ایم که این میزان ۲۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با بیان این که شیب آمار مجروحان از پنج هزار و هشت نفر در سال ۹۱ به چهار هزار و ۲۲۵ نفر در سال ۹۵ رسیده افزود: کاهش ۱۵ درصدی را در تعداد مجروحان داریم.

۴۷ گلستانی در ۷ ماه گذشته در تصادفات جاده ای کشته شدند

رئیس پلیس راهور استان گلستان اظهار کرد: ۴۷ نفر از هم استانی ها در طی ۷ ماه گذشته در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند و بیش از دو هزار و ۴۷۲ نفر نیز مجروح شده است که کاهش ۱۸ درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: ۹ شهرستان کاهش میزان تلفات را داشته و در شهرستان های گرگان، آزادشهر، مینودشت و رامیان میزان کشته‌شدگان جاده‎ای افزایش داشته است و گرگان در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل۵۰ درصد افزایش جانباختگان دارد.

شرافتی تأکید کرد: تعداد کشته شدگان شهر گرگان در سال ۹۱، ۳۲ نفر بوده که در سال ۹۵ به ۲۰ نفر رسیده است و در مجموع ۵۰ درصد تلفات تصادفات استان گلستان مربوط به شهرستان گرگان است.

شرافتی با اشاره به این که ۶۲ درصد متوفیان بر اثر تصادف در هفت ماهه اول امسال در شهر گرگان، عابران پیاده و ۳۲ درصد راکب موتور بوده اند، افزود: سهم تصادفات منجر به فوت ۳۹ درصد و جراحتی ۴۶ درصد، است.

۴۴ درصد مجروحان در استان گلستان را راکبان موتورسیکلت تشکیل داده اند

رئیس پلیس راهور استان گلستان تصریح کرد: میزان مجروحین در هفت ماهه اول امسال، ۴۴ درصد راکب موتور و ۳۵ درصد عابرین پیاده بوده اند.

وی با بیان این که عدم توجه به جلو ۴۰ درصد تصادفات را تشکیل داده، افزود: ۸۱ درصد رانندگان بین ۱۵ تا ۴۵ سال سن داشتند و روز چهارشنبه پر تصادف ترین روز هفته بوده است.

رئیس پلیس راهور استان گلستان با بیان این که ۵۰ درصد کشته‌های شهرستان گرگان در کمربندی رخ داد، یادآور شد: باید سرعت پروژه های عمرانی افزایش یابد، ۹ نفر در هفت ماهه گذشته در کمربندی کشته شده اند امیدواریم مشکلات عدیده ای که در کمربندی وجود دارد با طرح جامع ترافیک برطرف شود.

شرافتی معضلات و مشکلات شهر گرگان را چنین بیان کرد: نبود کمربندی مناسب، نبود پارکینگ مناسب عمومی در هسته مرکزی شهر، وجود بازار هفتگی در معابر پرترافیک که انسداد معابر را به وجود آورده است.

وی افزود: دوربرگردان های شهر ناایمن و غیراستاندارد هستند و باید مسدود شوند و دوربرگردان حفاظت شده ایجاد کرد.

وی همچنین گفت: توسعه تأسیسات الکترونیکی هوشمند لازمه کار ما است، دوربین های نصب شده به جای نظارتی بودن باید پلاک خوان شوند.

شرافتی درخواست های خود را چنین بیان کرد: ساختمان پلیس راهور نیازمند ساختمان اداری است، لزوم احداث ساختمان ایستگاه محورناهارخوران، میدان بسیج، لزوم انتقال چهارشنبه بازار، تخصیص اعتبار جهت خرید پنج دستگاه خودرو به منظور تقویت گشت خودروی راهور و نوسازی ناوگان حمل و نقل.