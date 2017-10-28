  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۵۱

برای خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع)؛

کاروان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه عازم کربلا شد

کاروان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه عازم کربلا شد

کرمانشاه- کاروان سازمان بسیج جامعه پزشکی متشکل از پیشکسوتان حوزه بهداشت و درمان استان کرمانشاه عازم کربلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان سازمان بسیج جامعه پزشکی متشکل از پیشکسوتان حوزه بهداشت و درمان استان کرمانشاه امروز عازم کربلای معلی شد.

این گروه جهادی با هدف خدمت به زائران اباعبداالله الحسین (ع) به کربلا اعزام شدند.

گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه متشکل از تکنسین، امدادگر، پرستار، پزشک و... برای خدمت به زُوار امام حسین(ع)اعزام شدند.

گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی قرار است ۲۰ روز را در کربلای معلی به خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) بپردازند.

این گروه جهادی در درمانگاه مردمی مستقر در کربلای معلی به نام شهدای مدافع حرم به طور رایگان خدمت‌رسانی می‌کنند.

کد مطلب 4127558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها