کاروان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه عازم کربلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان سازمان بسیج جامعه پزشکی متشکل از پیشکسوتان حوزه بهداشت و درمان استان کرمانشاه امروز عازم کربلای معلی شد.

این گروه جهادی با هدف خدمت به زائران اباعبداالله الحسین (ع) به کربلا اعزام شدند.

گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه متشکل از تکنسین، امدادگر، پرستار، پزشک و... برای خدمت به زُوار امام حسین(ع)اعزام شدند.

گروه جهادی بسیج جامعه پزشکی قرار است ۲۰ روز را در کربلای معلی به خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) بپردازند.

این گروه جهادی در درمانگاه مردمی مستقر در کربلای معلی به نام شهدای مدافع حرم به طور رایگان خدمت‌رسانی می‌کنند.