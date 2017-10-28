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۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۵۲

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین:

همایش «استارتاپ اربعین »سبب به ثمر رسیدن ایده‌های خلاقانه می‌شود

همایش «استارتاپ اربعین »سبب به ثمر رسیدن ایده‌های خلاقانه می‌شود

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین برگزاری همایش «استارتاپ های اربعین» را نقطه عطف ایده‌های فرهنگ عاشورا برشمرد و گفت: این همایش سبب به ثمر نشستن ایده‌های خلاقانه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار حیدری با اشاره به برگزاری همایش «استارتاپ‌های اربعین» به عنوان یکی از برنامه‌های تدارک دیده شده و مورد اجرا در ایام  اربعین حسینی، اظهار کرد: این همایش برای مشارکت همه عاشقان فرهنگ عاشورا و قیام اباعبدالله‌الحسین(ع) است که در رده‌های مختلف سنی به ارائه محصولاتی فرهنگی و هنری که لازمه ترویج فرهنگ عاشورا بوده، می‌پردازند.

وی با بیان اینکه ایده‌های مطرح شده در این همایش ‌اغلب ظرفیت و قابلیت تبدیل شدن به فناوری را دارد، افزود: باید حمایت های مالی و معنوی به ویژه برای نسل جوان و خلاق شرکت‌کننده در این همایش صورت گیرد که آنها با انگیزه لازم نسبت به فعالیت در این زمینه تلاش کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: قطعا تقویت بنیه مالی و فکری نوجوانان و جوانان خوش‌فکر که خلاقانه با ارائه طرح‌ها و ایده‌ها و محصولاتشان در این همایش شرکت کرده‌اند زمینه را برای تعمیم یافتن چنین عزمی در میان سایر جوانان که نیاز به تشویق و محول کردن کارهای اصولی و کلیدی دارند، فراهم فراهم کرده است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای این همایش، گفت: این همایش سبب می شود جوانان در مسیر درستی هدایت شوند و به این واسطه طرح‌ها و ایده‌های خاص آنها  نتیجه بخش بود و خروجی مطلوبی به دست آید.

به گفته این مسئول همایش «استارتاپ‌های اربعین» نقطه عطفی در به ثمر رسیدن طرح و ایدهای فرهنگ عاشورا و سبب اجرایی شدن طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه ارائه شده در این همایش می شود.  

حیدری به برنامه‌های ستاد مرکزی اربعین اشاره کرد و یادآورشد : برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته شده برای اربعین امسال از سال گذشته و بلافاصله پس از اتمام برنامه‌های اربعین سال ۹۵ در قالب تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی و ۳۱ ستاد استانی به انجام رسید و مصوبات این کمیته‌ها و ستادهای استانی اکنون در فاز اجرایی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تا به امروز استقبال و تردد زائران مطلوب بوده است، تأکید کرد: براساس آخرین گزارشات تا به این لحظه یک میلیون و ۴۰۰ هزار روادید برای زائران متقاضی صادر شده است که این فرایند همچنان از سوی مراکز مورد نظر و شرکت‌های زیارتی تا ۴۸ ساعت پیش از روز اربعین به انجام رسیده و زائران تا آن زمان نسبت به صدور روادید نباید نگرانی داشته باشند.

کد مطلب 4127560

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