به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار حیدری با اشاره به برگزاری همایش «استارتاپ‌های اربعین» به عنوان یکی از برنامه‌های تدارک دیده شده و مورد اجرا در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: این همایش برای مشارکت همه عاشقان فرهنگ عاشورا و قیام اباعبدالله‌الحسین(ع) است که در رده‌های مختلف سنی به ارائه محصولاتی فرهنگی و هنری که لازمه ترویج فرهنگ عاشورا بوده، می‌پردازند.

وی با بیان اینکه ایده‌های مطرح شده در این همایش ‌اغلب ظرفیت و قابلیت تبدیل شدن به فناوری را دارد، افزود: باید حمایت های مالی و معنوی به ویژه برای نسل جوان و خلاق شرکت‌کننده در این همایش صورت گیرد که آنها با انگیزه لازم نسبت به فعالیت در این زمینه تلاش کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: قطعا تقویت بنیه مالی و فکری نوجوانان و جوانان خوش‌فکر که خلاقانه با ارائه طرح‌ها و ایده‌ها و محصولاتشان در این همایش شرکت کرده‌اند زمینه را برای تعمیم یافتن چنین عزمی در میان سایر جوانان که نیاز به تشویق و محول کردن کارهای اصولی و کلیدی دارند، فراهم فراهم کرده است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای این همایش، گفت: این همایش سبب می شود جوانان در مسیر درستی هدایت شوند و به این واسطه طرح‌ها و ایده‌های خاص آنها نتیجه بخش بود و خروجی مطلوبی به دست آید.

به گفته این مسئول همایش «استارتاپ‌های اربعین» نقطه عطفی در به ثمر رسیدن طرح و ایدهای فرهنگ عاشورا و سبب اجرایی شدن طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه ارائه شده در این همایش می شود.

حیدری به برنامه‌های ستاد مرکزی اربعین اشاره کرد و یادآورشد : برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته شده برای اربعین امسال از سال گذشته و بلافاصله پس از اتمام برنامه‌های اربعین سال ۹۵ در قالب تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی و ۳۱ ستاد استانی به انجام رسید و مصوبات این کمیته‌ها و ستادهای استانی اکنون در فاز اجرایی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تا به امروز استقبال و تردد زائران مطلوب بوده است، تأکید کرد: براساس آخرین گزارشات تا به این لحظه یک میلیون و ۴۰۰ هزار روادید برای زائران متقاضی صادر شده است که این فرایند همچنان از سوی مراکز مورد نظر و شرکت‌های زیارتی تا ۴۸ ساعت پیش از روز اربعین به انجام رسیده و زائران تا آن زمان نسبت به صدور روادید نباید نگرانی داشته باشند.