به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی در گفتگویی با اشاره به اینکه براساس شش روایت در کتاب کامل الزیارات «ابن قولویه» زیارت امام حسین(ع) به برترین اعمال عنوان شده است، اظهار کرد: امام صادق (ع) در این باب می فرمایند «محبوب ترین اعمال در پیشگاه خداوند زیارت امام حسین(ع) است».

وی با بیان اینکه براساس همین روایت نزدیک ترین حالت انسال به خداوند حالت سجده و گریه به عشق خداوند است، افزود: چه خوب بوده که همه این حالت ها را زائران امام حسین (ع) داشته باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی ویژگی های زیارت امام حسین(ع) که سبب شده این عمل برترین اعمال محسوب شود، خاطرنشان کرد: ابراز عشق عملی به شهید فداکار در راه خدا یکی از این ویژگی ها بوده و در واقع خود محبت به امام حسین(ع) دارای خصوصیت است.

وی به دومین ویژگی زیارت امام حسین (ع) اشاره و تصریح کرد: زیارت امام حسین(ع) به ویژه پیاده روی اربعین مانور عشق به خداوند بوده زیرا سالار شهیدان خود را فدای خداوند کرد.

امام جمعه موقت تهران بیعت با راه امام حسین(ع) را سومین ویژگی زیارت اربعین دانست و گفت: زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین(ع) ابراز موضع بوده و به معنای این است که نسبت به امور بی تفاوت نبوده و در اردوگاه دشمن نیز نیستیم.

آیت الله خاتمی در ادامه با اشاره به پنجمین ویژگی زیارت امام حسین (ع)، یادآورشد: ابزار برائت از دشمنان امام حسین (ع) ویژگی پنجم زیارت اربعین است.

وی ادامه داد: زیارت امام حسین(ع) عبادتی با این همه ویژگی بوده و به همین دلیل و براساس این شش روایت به عنوان افضل اعمال از آن یاد می شود.