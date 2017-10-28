رئیس جمهور فرانسه بر حمایت از یکپارچگی عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق بر موضع کشورش در حمایت از یکپارچگی عراق تاکید کرد.

در همین راستا، دفتر نخست وزیر عراق طی بیانیه ای از رایزنی تلفنی «حیدر العبادی» و «امانوئل ماکرون» خبر داده و اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی جنگ علیه تروریسم، عملیات آزادسازی منطقه القائم و همچنین استقرار مجدد نیروهای عراقی در استان کرکوک و دیگر مناطق، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی روابط دوجانبه بین پاریس و بغداد و اوضاع سیاسی امنیتی از دیگر محورهای مورد بحث در گفتگوی تلفنی نخست وزیر عراق و رئیس جمهور فرانسه اعلام شده است.

بنا بر بیانیه مذکور، ماکرون در این گفتگوی تلفنی بر موضع پاریس در حمایت از وحدت عراق و تلاش های دولت عراق برای حفظ امنیت و صلح بر اساس گفتگوی مبتنی بر قانون اساسی تاکید کرد.

از سوی دیگر، حیدر العبادی نیز بر اهمیت تکمیل آزادسازی مناطق عراق از چنگ تروریسم تاکید کرده و این امر را اولویت دولت عراق برشمرد.