  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۳۸

در گفتگوی تلفنی با حیدر العبادی؛

رئیس جمهور فرانسه بر حمایت از یکپارچگی عراق تاکید کرد

رئیس جمهور فرانسه بر حمایت از یکپارچگی عراق تاکید کرد

رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق بر حمایت پاریس از یکپارچگی این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق بر موضع کشورش در حمایت از یکپارچگی عراق تاکید کرد.

در همین راستا، دفتر نخست وزیر عراق طی بیانیه ای از رایزنی تلفنی «حیدر العبادی» و «امانوئل ماکرون» خبر داده و اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی جنگ علیه تروریسم، عملیات آزادسازی منطقه القائم و همچنین استقرار مجدد نیروهای عراقی در استان کرکوک و دیگر مناطق، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی روابط دوجانبه بین پاریس و بغداد و اوضاع سیاسی امنیتی از دیگر محورهای مورد بحث در گفتگوی تلفنی نخست وزیر عراق و رئیس جمهور فرانسه اعلام شده است.

بنا بر بیانیه مذکور، ماکرون در این گفتگوی تلفنی بر موضع پاریس در حمایت از وحدت عراق و تلاش های دولت عراق برای حفظ امنیت و صلح بر اساس گفتگوی مبتنی بر قانون اساسی تاکید کرد.

از سوی دیگر، حیدر العبادی نیز بر اهمیت تکمیل آزادسازی مناطق عراق از چنگ تروریسم تاکید کرده و این امر را اولویت دولت عراق برشمرد.

کد مطلب 4127569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها