مرکز پژوهش های شورا شهر گرگان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آقاملایی شامگاه شنبه در صحن علنی شورای شهر گرگان در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: بدون تردید کارنامه حسین صادقلو شهردار قبل گرگان مانند هر مسئول دیگری توأم با نقاط قوت و ضعفی است که باید منصفانه ارزیابی شود.

وی حفظ انسجام میان اعضای شورا و جلوگیری از اتفاقات تلخ گذشته را خواستار شد و بیان کرد: شورای پنجم برای عبور از شرایط دشوار و برآوردن خواسته های شهروندان به یاری نخبگان و کارشناسان نیاز دارد و درِ شورا برای پیشنهادات و انتقادات باز است.

آقاملایی با بیان این که معیار عملکرد من است قانون و شرع است، تأسیس و راه اندازی مرکز پژوهش های شورا را پیشنهاد داد و گفت: این مرکز از تصمیمات آنی و غیرکارشناسانه جلوگیری می کند و ضمن بهسازی بدنه و پرسنل اعضای شورا، کمیته ای برای اصلاح ساختار تشکیلاتی شورا است تا کاستی ها برطرف شود.

وی افزود: گرگان دومین شهر پرجمعیت شمال و شمال شرق کشور است و مشکلات زیادی دارد بنابراین جهت بهره وری پیشنهاد می شود همه مسئولان با دبیرخانه شورای شهر گرد هم آیند و کارهای مشترکی انجام شود.

این عضو شورای شهر اظهار کرد: پیرو رأی کمیسیون مالی و بودجه، کمیسیون سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذار تشکیل شود، اگرچه تنگنا زیاد است و بودجه محقق نشده اما افق ها امیدبخش است.