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۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۴۹

در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمانشاه مطرح شد:

هزینه ۹ میلیارد ریالی برای مطالعه طرح آمایشی استان کرمانشاه

هزینه ۹ میلیارد ریالی برای مطالعه طرح آمایشی استان کرمانشاه

کرمانشاه- نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمانشاه شامگاه شنبه در استانداری برگزار شد.

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: بحث آمایش سرزمینی مربوط به کرمانشاه باید در استان و توسط کارشناسان و نخبگان این استان تهیه و ارائه شود.

در این جلسه عنوان شد که تاکنون ۹ میلیارد ریال برای مطالعه طرح آمایشی استان در ۳ سال اخیر هزینه شده است.

تکمیل طرح آمایشی استان کرمانشاه تا پایان امسال از مباحثی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

مجتبی نیک‌کردار معاون استاندار کرمانشاه در این جلسه بر لزوم تشریح اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید کرد.

کد مطلب 4127572

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