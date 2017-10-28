به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین صمیمی اظهار کرد: رویداد «فرصت هایی با پای پیاده» به عنوان یک رویداد استارتاپی و خلاقانه برای دومین بار در حوزه اربعین برگزار شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته این استارتاپ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: امسال با گسترده شدن سطح ایده ها، این رویداد در مجتمع شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

دبیر رویداد «فرصت هایی با پای پیاده» با اشاره به شرکت ۱۸تیم در این دوره از استارتاپ، افزود: این تیم ها ایده ها و نوآوری های خود را ارائه دادند که تبدیل به محصول شده و به دست زائران پیاده روی اربعین برسد.

وی خاطرنشان کرد: در این رویداد ۹ تیم از افرادی که ایده های خام داشتند توسط مربیان گزینش شده و با کمک آنها این ایده ها پخته می شود، ۹ تیم دیگر نیز شرکت ها و موسساتی بودند که محصولاتی عام برای اربعین داشتند که شناسایی و به ستاد اربعین معرفی می شوند.

صمیمی با تاکید بر حمایت ستاد مرکزی اربعین از این رویداد، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت ستادها، جوانان محصولاتی دانش بنیان را به دست زائران اربعین برسانند.