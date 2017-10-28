حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در مهران برای تأمین امنیت زائران

سردار نورعلی یاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵۰ هزار نفر از زوار کشور از مرز مهران عبور کرده اند، اظهار داشت: فضای بسیار معنوی در ایلام به ویژه در مهران حکم فرما است.

وی با بیان اینکه همکاران ما در نیروی انتظامی مشغول خدمات رسانی به زائران هستند، تصریح کرد: امروز نیروهایی از یگان ویژه نیروی انتظامی کشور برای تامین امنیت زائران اربعین در مهران حضور یافتند؛ این نیروها از پل زائر تا پایانه مرزی که ۱۱ کیلومتر است را تامین امنیت می کنند.

فرمانده انتظامی ایلام با تاکید بر اینکه خوشبختانه وضعیت ترافیک همچنان در محورهای مواصلاتی ایلام روان است، افزود: همکاران ما در محورهای مواصلاتی حضور فعال دارند و مسافران نیز با ماموران انتظامی همکاری خوبی داشته اند.

سردار یاری ادامه داد: امروز و دیروز شاهد حضور تعدادی از زوار بدون مدارک قانونی در مرز مهران بودیم و مجبور شدیم آنها را از شهرستان خارج کنیم؛ لذا از زائران درخواست می شود حتما با مدارک قانونی به مرز مراجعه کنند.