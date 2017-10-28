به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تکمیل زیر ساخت بازارچه سومار شامگاه شنبه به ریاست هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این جلسه رسمی شدن مرز سومار را یکی از مهم ترین اهداف استان دانست و افزود: با ایجاد زیرساخت های این مرز مانند احداث جاده، تامین آب، برق، خدمات اینترنتی و گمرکی، این هدف محقق خواهد شد.

بازوند همچنین تأکید کرد: باید رسمی شدن مرز سومار به عنوان یک مطالبه در اولویت قرار گیرد. بهسازی بازارچه سومار نیز در دستور کار مسئولان باشد.

در این جلسه مهمترین نیازهای زیر ساختی بازارچه سومار مطرح شد، بهسازی مسیر دسترسی گیلانغرب به سومار به طول ۴۵ کیلومتر با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان، اجرای فیبر نوری به طول ۳۵ کیلومتر با اعتبار ۳/۵میلیارد تومان از جمله این مباحث بود.

تامین آب موردنیاز برای مرز سومار نیز از مهمترین موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.