به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمدی گفت: همایش «فرصت هایی با پای پیاده» در قالب مجموعه کارگاه‌هایی طی ۳ روز برگزار شد و امروز نیز با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود خاتمه داد.

وی با بیان اینکه این همایش در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد و طی آن ۹ گروه ارائه‌کننده ایده و طرح با در میان گذاشتن ۶۴ ایده و انجام فرایند تکمیل آن به منظور خروجی مؤثر و کاربردی در این همایش شرکت کردند، تصریح کرد: این طرح‌ها و ایده‌های مبتکرانه از سوی برخی سازمان ها، نهادها و شرکت‌های خصوصی ارائه شده بود و البته تعدادی از آنها نیز مردمی بودند.

مسئول فناوری اطلاعات و تولیدات چند رسانه ای کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین افزود: پس از برگزاری کارگاه طی سه روز و به نتیجه رسیدن گروه های ارائه دهنده ایده و طرح، طرح های قوام یافته در مراسم اختتامیه رونمایی و در مورد آنها توضیحی ارائه شد که در نهایت با تشخیص هیئت دوران به سه برگزیده این همایش به ترتیب ۵۰ میلیون ریال، ۳۰ میلیون ریال، ۲۰ میلیون ریال اهدا شد.

احمدی با اشاره به اینکه به ۲۰ نفر منتخب این همایش نیز روادید رایگان اعطا شد، گفت: کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین که جوایز این همایش را تقبل کرده بود در مراسم اختتامیه حمایت خود را از طرح‌ها و ایده‌های ارائه شده در این همایش اعلام کرد و همچنین اعلام آمادگی شد که از این همایش در ادوار آتی نیز پشتیبانی به عمل آید.