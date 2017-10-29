به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «بشر الیازجی» وزیر گردشگری سوریه در سخنانی گفت که این کشور با یک تروریسم سیاسی، اقتصادی و رسانه ای مواجه شد.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: سیاست های برخی دولت های جهان در حمایت از تروریسم، دامن گیر آنها خواهد شد.

این مقام سوری در همین ارتباط ادامه داد: بدون شک تروریست های تکفیری پس از شکست در میادین نبرد با ارتش سوریه به کشورهای خود باز می گردند و به تهدید بزرگی برای کشورهایشان تبدیل خواهند شد.

وی افزود: بخش گردشگری سوریه پس از احیای بیش از ۱۰۰۰ نهاد گردشگری و مشارکت آنها در پروژه های سرمایه گذاری، در مسیر رونق قرار گرفته است. سوریه درحال حاضر از تمامی زیرساخت‌های گردشگری در کشور برخوردار است.