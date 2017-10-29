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۷ آبان ۱۳۹۶، ۷:۳۶

وزیر گردشگری سوریه:

تروریست‌ها پس از شکست در سوریه دامن‌گیر حامیانشان می‌شوند

تروریست‌ها پس از شکست در سوریه دامن‌گیر حامیانشان می‌شوند

وزیر گردشگری در سوریه با بیان اینکه این کشور با یک تروریسم سیاسی، اقتصادی و رسانه ای مواجه شد، گفت: تروریست‌ها پس از شکست در سوریه دامن‌گیر حامیانشان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «بشر الیازجی» وزیر گردشگری سوریه در سخنانی گفت که این کشور با یک تروریسم سیاسی، اقتصادی و رسانه ای مواجه شد.

بر اساس این گزارش، وی  تصریح کرد: سیاست های برخی دولت های جهان در حمایت از تروریسم، دامن گیر آنها خواهد شد.

این مقام سوری در همین ارتباط ادامه داد: بدون شک تروریست های تکفیری پس از شکست در میادین نبرد با ارتش سوریه به کشورهای خود باز می گردند و به تهدید بزرگی برای کشورهایشان تبدیل خواهند شد.

وی افزود: بخش گردشگری سوریه پس از احیای بیش از ۱۰۰۰ نهاد گردشگری و مشارکت آنها در پروژه های سرمایه گذاری، در مسیر رونق قرار گرفته است. سوریه درحال حاضر از تمامی زیرساخت‌های گردشگری در کشور برخوردار است.

کد مطلب 4127611

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