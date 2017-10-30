کسب مدال برنز کوراش زنان کشور توسط ورزشکار قمی

سیما شاهزاده حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جودوی قم در بخش بانوان موفق به کسب موفقیت جدیدی شده است و یک ورزشکار نوجوان از جودوی قم توانسته در رقابت با جودوکاران بزرگسالان کشور که سال‌ها بزرگ‌تر از وی بوده‌اند یک مدال برنز باارزش کسب کند.

وی افزود: فاطمه صدری فر جودو کار قمی در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم مسابقات کوراس زنان کشور و انتخابی تیم ملی در رده بزرگسالان شرکت کرد و توانست صاحب مدال برنز ارزشمند این مسابقات شود و با توجه به سن و سال کم، نوید ظهور یک جودوکار آینده دار از قم را بدهد.

نایب رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: این مسابقات در سمنان برگزار شد و صدری فر تنها مدال آور تیم جودوی استان قم بود البته تیم اعزامی قم فقط ۲ نماینده داشت که دیگر جودوکار قم راضیه یوسفی بود که در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم به میدان رفت اما به موفقیتی دست پیدا نکرد.

شاهزاده حمزه با اشاره به فعالیت‌های آموزشی در جودوی قم بیان داشت: کارگاه آموزشی «اصول تاچی وازا در شیایی» یکی از برنامه‌های آموزشی ما در جهت توسعه فنی بانوان جودوکار قم بود که با حضور ۳۰ نفر از جودوکاران و مربیان قم در سالن جودوی ورزشگاه تختی قم با تدریس رضا زیبایی برگزار شد.

وی عنوان کرد: جذب جودوکاران نونهال و نوجوان به جودو شرایط و سختی‌های خاص خود را دارد با این حال در این فرآیند در سال ۹۶ گام‌های بسیار خوبی برداشته شده است و جشنواره استعدادیابی جودوی دختران استان قم نیز با همین رویکرد برگزار شد و در آینده نیز به انجام خواهد رسید.